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Вимкніть ці прилади просто зараз, щоб економити електроенергію щодня

Фото: Як економити електроенергію (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Через масовані ракетні обстріли українцям доводиться економніше споживати електроенергію, щоб не залишитися без світла. Крім користі для держави можна винести й користь для себе, зекономивши сотні, а то й тисячі гривень на місяць.

Що треба вимкнути просто зараз, щоб почати економити - читайте в матеріалі Styler нижче.

Тостери, аерогрилі, електросушки

Такі блага цивілізації, як підсмажений хліб з тостеру, або риба на грилі, краще відкласти до кращих часів.

Навчиться отримувати задоволення від продуктів, приготованих без сучасних наворотів. Тости з джемом ми поїмо після перемоги.

Мікрохвильовка

Може вже досить по кілька разів підігрівати чашку кави. Або пийте одразу, або вже холодну. Але перестаньте щоразу клацати дверцятами мікрохвильовки.

М'ясо чи рибу можна розморозити, завчасно поклавши на нижню полицю холодильника, чи вже в крайньому разі - у воду.

А звичайні бутерброди нічим не гірші за гарячі.

Блендер, міксер, кухонний комбайн, електром'ясорубка

Якщо ви просто змішуєте тісто, а не намагаєтеся спекти безе, достатньо все збовтати вінчиком, чи в крайньому разі виделкою.

Замість блендера можна використати сито чи звичайний затовкувач для картоплі. А з функцією натирання добре впораються тертка і ваші руки.

Те ж саме і з електром'ясорубкою: зараз саме час діставати механічну або просто насмажити рублених котлет/відбивних (м'ясо досить порізати ножем).

Електрочайник

Якщо є змога, користуйтеся газовим підігрівом води. Електрочайник - один з головних пожирачів енергії.

Обігрівачі, кондиціонери

Якщо не критично холодно в приміщенні, вдягніться тепліше. В сімейках і майках ходити по квартирах зараз не на часі.

Посудомийка, пральна машина, сушка, праска

Без чого, а без посудомийної машини точно можна певний час обійтися, вимивши посуд в раковині.

З пральною машиною теж треба економніше. Не закидуйте одну футболку, бо хочете її завтра вдягнути. Збирайте білизну, сортуйте й робіть повноцінне завантаження пристрою.

Сушити білизну можна й при кімнатній температурі, розвісивши на спеціальній розкладній сушці. Якщо це зробити рівненько, прасувати не доведеться - ще й час зекономите.

Фени, щипці, "утюжки" і так далі

Всі ці девайси для укладки волосся можна й відкласти. Ви й так гарні своєю природною красою.

І пам'ятайте, такими діями ви допомагаєте не тільки своєму гаманцю, а й своїй країні!

Раніше ми писали, що і за скільки купують українці, щоб зігрітися взимку і не "сідала" техніка.

Також читайте, який популярний режим прання в пральній машині виявився зовсім неефективним.

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Електроенергія