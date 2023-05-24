Виміряйте тиск прямо зараз: лікар назвала помилку, яку роблять багато жінок

Ставтеся до показників тиску завжди серйозно

За словами професора Нідерландського Медичного Університету Радбауд Анджели Маас, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті жінок.

"Ризик серцево-судинних захворювань збільшується при нижчому рівні артеріального тиску у жінок в порівнянні з чоловіками. Мій заклик до всіх жінок: серйозно поставтеся до свого кров'яного тиску, знайте свої показники й переконуйте лікаря, якщо вони високі, вам потрібне лікування. Не варто недооцінювати довгострокові наслідки високого кров'яного тиску", - наголошує професор.

Вона зазначає, що жінки повинні регулярно перевіряти свій тиск, знати основні показники та реагувати одразу навіть на найменші коливання у самопочутті.

Чому гіпертонія дуже небезпечна

Високий кров'яний тиск у медицині називають гіпертонією. Часте чи регулярне підвищення кров'яного тиску створює навантаження на кровоносні судини, серце та інші органи.

Якщо гіпертонію не лікувати, це в рази збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інсульти або серцеві напади.

"Попри її важливість, ми знаємо, що гіпертензія частіше недооцінюється і не лікується, або лікується недостатньо у жінок порівняно з чоловіками", - наголошує Анджела Маас.

Вона додала, що у чоловіків гіпертонія зустрічається найчастіше вже у віці до 50 років. А у жінок вона починає розвиватися трохи згодом, тому що організм починає змінюватися після менопаузи.

І часто буває так, що початок гіпертонії плутають з іншими речами – наприклад, з менопаузою, тривогою та стресом.

Чому гіпертонія більш небезпечна для жінок

За словами фахівців у сфері серця, гіпертонія в середньому віці небезпечніша для жінок, ніж для чоловіків того ж віку. І вона є сильним фактором ризику зниження когнітивних функцій та деменції.

При цьому ймовірність інсульту зростає за більш низького рівня артеріального тиску у жінок, ніж у чоловіків. Високий кров'яний тиск також підвищує ризик серцевої недостатності у жінок утричі порівняно з дворазовим у чоловіків.

"Гіпертонія зараз визначається як систолічний артеріальний тиск не менше 140 мм рт. ст. та/або діастолічний артеріальний тиск 90 мм рт. ст. або вище. Але точаться дискусії про те, чи повинні нормальні значення артеріального тиску бути нижчими у жінок по порівняно з чоловіками", - наголошує професор Анджела.

Вона зазначає, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж буде внесено будь-які зміни та рекомендації щодо лікування. Але найближчими роками поріг артеріального тиску в жінок можуть зробити нижче, ніж у чоловіків.

Крім того, у жінок є і додаткові фактори, які можуть у зрілому віці викликати гіпертонію. Це схильність до мігрені з підліткового віку, наявність двох і більше викиднів, гіпертонія під час вагітності та прееклампсія.