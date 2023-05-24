Измерьте давление прямо сейчас: врач назвала ошибку, которую совершают многие женщины

Относитесь к показателям давления всегда серьезно

По словам профессора из Нидерландского Медицинского Университета Радбауд Анджелы Маас, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти женщин.

"Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при более низком уровне артериального давления у женщин по сравнению с мужчинами. Мой призыв ко всем женщинам: серьезно отнеситесь к своему кровяному давлению, знайте свои показатели и убеждайте врача, если они высокие, вам нужно лечение. Не стоит недооценивать долгосрочные последствия высокого кровяного давления", - подчеркивает профессор.

Она отмечает, что женщины должны регулярно проверять свое давление, знать основные показатели и реагировать сразу даже на малейшие колебания в самочувствии.

Почему гипертония очень опасна

Высокое кровяное давление в медицине называют гипертонией. Частое или регулярное повышение кровяного давления создает нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы.

Если гипертонию не лечить, что это в разы увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как инсульты или сердечные приступы.

"Несмотря на ее важность, мы знаем, что гипертензия чаще недооценивается и не лечится, или лечится недостаточно у женщин по сравнению с мужчинами", - подчеркивает Анджела Маас.

Она добавила, что у мужчин гипертония встречается чаще уже в возрасте до 50 лет. А у женщин она начинает развиваться немного позже, так как организм начинает меняться после менопаузы.

И часто бывает так, что начало гипертонии путают с другими вещами - например, с менопаузой, тревогой и стрессом.

Почему гипертония более опасна для женщин

По словам специалистов в области сердца, гипертония в среднем возрасте более опасна для женщин, чем для мужчин того же возраста. И она является сильным фактором риска снижения когнитивных функций и деменции.

При этом вероятность инсульта возрастает при более низком уровне артериального давления у женщин, чем у мужчин. Высокое кровяное давление также повышает риск сердечной недостаточности у женщин в три раза по сравнению с двукратным у мужчин.

"Гипертония в настоящее время определяется как систолическое артериальное давление не менее 140 мм рт. ст. и/или диастолическое артериальное давление 90 мм рт. ст. или выше. Но ведутся дискуссии о том, должны ли нормальные значения артериального давления быть ниже у женщин по сравнению с мужчинами", - подчеркивает профессор Анджела.

Она отмечает, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем будут внесены какие-либо изменения и рекомендации по лечению. Но в ближайшие годы порог артериального давления у женщин могут сделать ниже, чем у мужчин.

Кроме того, у женщин есть и дополнительные факторы, которые могут в зрелом возрасте вызвать гипертонию. Это склонность к мигреням с подросткового возраста, наличие двух и более выкидышей, гипертония во время беременности и преэклампсия.