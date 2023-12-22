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Вільні і непереможні: дивіться потужні фото наших військових на передовій

Що відбувається на фронті (фото: facebook.com/53brigade)
Автор: Поліна Іваненко

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, як захищає Україну. Військові потужно б'ють по окупантах та виборюють перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Facebook-сторінки 53-ої ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.

На фото військові здійснюють постріли. Вони знищують ворогів та прагнуть очистити нашу землю від окупантів.

Військові 53-ої ОМБр ім. князя Володимира Мономаха (фото: facebook.com/53brigade)

"Вільні і непереможні…Це важко, але кожен метр нашої землі буде очищено", - йдеться в описі до світлин з військовими.

Більше фото:

Військові, які захищають Україну (фото: facebook.com/53brigade)

Як мережа реагує на потужні фото

У коментарях користувачі пишуть, що їх вразили нові світлини. Українці дякують військовим й бажають їм здоров'я. Також юзери пишуть: 

  • "Найкращі, найсміливіші і непереможні наші, "Княжичі", честь і хвала вам! Нехай Господь вбереже вас і додасть сил і витримки"
  • "Ви найкращі, божої опіки та янгола охоронця вам, рідненькі. Одне прохання, поверніться живими"
  • "Янголи та Архангели хай будуть у вас на захисті та допомозі!".

Що відомо про 53-тю ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Бригада підпорядкована Оперативному командуванню "Схід". Її сформували ще восени 2014 році, на тлі початку російської агресії. До складу бригади увійшли колишні батальйони ТрО, а також мотопіхотні батальйони.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бригада активно воює на фронті. Військові захоплюють та знищують ворожу техніку й ліквідовують окупантів.

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