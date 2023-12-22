Вільні і непереможні: дивіться потужні фото наших військових на передовій

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала, як захищає Україну. Військові потужно б'ють по окупантах та виборюють перемогу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Facebook-сторінки 53-ої ОМБр ім. князя Володимира Мономаха.
На фото військові здійснюють постріли. Вони знищують ворогів та прагнуть очистити нашу землю від окупантів.
"Вільні і непереможні…Це важко, але кожен метр нашої землі буде очищено", - йдеться в описі до світлин з військовими.
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У коментарях користувачі пишуть, що їх вразили нові світлини. Українці дякують військовим й бажають їм здоров'я. Також юзери пишуть:
Бригада підпорядкована Оперативному командуванню "Схід". Її сформували ще восени 2014 році, на тлі початку російської агресії. До складу бригади увійшли колишні батальйони ТрО, а також мотопіхотні батальйони.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бригада активно воює на фронті. Військові захоплюють та знищують ворожу техніку й ліквідовують окупантів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що військовий командир розкритикував примусову мобілізацію.