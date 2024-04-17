"Вільна жінка": що відомо про серіал, який зніматимуть за мотивами життя Бріджит Макрон

Бріджит Макрон надихнула своєю історією творців однієї з найвідоміших кінокомпаній Gaumont на створення серіалу про її життя.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Le Parisien.

Яким буде серіал про Бріджит Макрон

Це буде шестисерійний серіал під назвою "Бріджит, вільна жінка" складатиметься зі збірки оповідань про першу леді Франції та її незвичайну історію кохання з Еммануелем Макроном, який на 25 років молодший за дружину.

Кожна серія триватиме 45 хвилин, але поки невідомо, чи буде кожен епізод оповідати окрему історію, чи продовжуватиме попередню, але вже цікаво.

За сценарій нового серіалу візьмуться французькі письменники Чарльзо Бенедикт і Олів’є Пупоно. А також ще до кінця не вирішено, чи буде серіал драматичним, чи документальним. Але йому підійдуть обидва жанри, адже це буде засновано на реальних подіях життя Бріджит.

Про історію кохання Бріджит Макрон зніматимутб серіал (фото: instagram.com/emmanueletbrigittemacron)

Акторський склад поки невідомий, а також Gaumont поки тримає сюжет у таємниці, але це буде серіал про життя дружини президента Франції, а значить, його історія буде насичена.

За словами одного зі сценаристів, серіал розпочнеться з першої зустрічі пари. Пані Макрон вперше зустріла свого нинішнього чоловіка, коли була вчителькою в його школі. Заявлена мета серіалу показати романтичну сторону життя першої леді.

Здається, Макрон активно вливається у кіноіндустрію, адже нещодавно жінку помітили на знімальному майданчику популярного серіалу "Емілі в Парижі", де жінка має зіграти саму себе.