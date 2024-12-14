Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: "Я не говорив про це публічно"

Американський актор і виконавець Вілл Сміт висловився про скандал з репером Diddy, який перебуває у в'язниці після звинувачень у рекеті й секс-торгівлі.
Що з цього приводу сказав його зірковий колега, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання TMZ.
Так, актор заперечив будь-який зв'язок із музичним магнатом та його злочинами. Володар "Оскара" презентував нову пісню, виступивши в театрі Observatory North Park 12 грудня. І у перерві між піснями Сміт звернувся до шанувальників, коментуючи меми про його зв'язок із Шоном.
"У світі, де ми зараз живемо, справді важко розрізнити, що правда, а що ні. Я бачив ваші меми і все інше, і деякі з цих речей справді є смішними. Я не говорив про це публічно, але я хочу чітко сказати: у мене немає нічого спільного з Паффі. Я не був поруч із цим чоловіком і не робив нічого дурного", - заявив зі сцени 56-річний Сміт.
Раніше актора, як відомо, могли сфотографувати разом із Diddy під час заходів.
"Тож щоразу, коли ви щось таке почуєте, знайте, що це проклята брехня", - також заявив знаменитість.
Що стосується Комбса, то 55-річний артист знаходиться у федеральному ув'язненні Нью-Йорка після того, як у вересні йому пред'явили звинувачення в секс-торгівлі, рекеті та транспортуванні людей із метою проституції.
Згідно із заявами, виконавець змушував жінок брати участь у так званих "фрік-оффах", які прокуратура описує як "продумані та створені сексуальні вистави". Прокурори заявляють, що під час обшуків у будинках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі влада знайшла "непристойні запаси" наркотиків та близько тисячі пляшечок дитячої олії.
Комбс заперечує усі звинувачення. Його адвокати неодноразово подавали апеляції та заяви про звільнення під заставу, проте всі вони були відхилені. Комбс залишатиметься за ґратами до суду, який відбудеться у травні наступного року.
У нещодавньому своєму ролику Сміт жартував зі сцени, що він "навіть не любить дитячу олію", ще раз заперечуючи будь-який зв'язок із Шоном.
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Тим часом чоловік Бейонсе після звинувачень у зґвалтуванні зробив заяву.