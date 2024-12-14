Вілл Сміт відверто висловився про скандал з Diddy: "Я не говорив про це публічно"

Що Вілл Сміт каже про Шона Комбса

Так, актор заперечив будь-який зв'язок із музичним магнатом та його злочинами. Володар "Оскара" презентував нову пісню, виступивши в театрі Observatory North Park 12 грудня. І у перерві між піснями Сміт звернувся до шанувальників, коментуючи меми про його зв'язок із Шоном.

"У світі, де ми зараз живемо, справді важко розрізнити, що правда, а що ні. Я бачив ваші меми і все інше, і деякі з цих речей справді є смішними. Я не говорив про це публічно, але я хочу чітко сказати: у мене немає нічого спільного з Паффі. Я не був поруч із цим чоловіком і не робив нічого дурного", - заявив зі сцени 56-річний Сміт.

Раніше актора, як відомо, могли сфотографувати разом із Diddy під час заходів.

"Тож щоразу, коли ви щось таке почуєте, знайте, що це проклята брехня", - також заявив знаменитість.

Вілл Сміт (фото: instagram.com/willsmith)

Що стосується Комбса, то 55-річний артист знаходиться у федеральному ув'язненні Нью-Йорка після того, як у вересні йому пред'явили звинувачення в секс-торгівлі, рекеті та транспортуванні людей із метою проституції.

Згідно із заявами, виконавець змушував жінок брати участь у так званих "фрік-оффах", які прокуратура описує як "продумані та створені сексуальні вистави". Прокурори заявляють, що під час обшуків у будинках Комбса в Лос-Анджелесі та Маямі влада знайшла "непристойні запаси" наркотиків та близько тисячі пляшечок дитячої олії.

P. Diddy (фото: Вікіпедія)

Комбс заперечує усі звинувачення. Його адвокати неодноразово подавали апеляції та заяви про звільнення під заставу, проте всі вони були відхилені. Комбс залишатиметься за ґратами до суду, який відбудеться у травні наступного року.

У нещодавньому своєму ролику Сміт жартував зі сцени, що він "навіть не любить дитячу олію", ще раз заперечуючи будь-який зв'язок із Шоном.