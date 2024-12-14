Уилл Смит откровенно высказался о скандале с Diddy: "Я не говорил об этом публично"

Что Уилл Смит говорит о Шоне Комбсе

Так, актер отрицает какую-либо связь с музыкальным магнатом и его преступлениями. Обладатель "Оскара" презентовал новую песню, выступив в театре Observatory North Park 12 декабря. В перерыве между песнями Смит обратился к поклонникам, комментируя мемы о его связи с Шоном.

"В мире, где мы сейчас живем, действительно трудно различить, что правда, а что нет. Я видел ваши мемы и все остальное, и некоторые из этих вещей действительно являются смешными. Я не говорил об этом публично, но я хочу четко сказать: у меня нет ничего общего с Паффи. Я не был рядом с этим человеком и не делал ничего глупого", - заявил со сцены 56-летний Смит.

Ранее актера, как известно, могли сфотографировать вместе с Diddy во время мероприятий.

"Поэтому каждый раз, когда вы что-то такое услышите, знайте, что это проклятая ложь", - также заявил знаменитость.

Уилл Смит (фото: instagram.com/willsmith)

Что касается Комбса, то 55-летний артист находится в федеральном заключении Нью-Йорка после того, как в сентябре ему предъявили обвинения в секс-торговле, рэкете и транспортировке людей с целью проституции.

Согласно заявлениям, исполнитель заставлял женщин участвовать в так называемых "фрик-оффах", которые прокуратура описывает как "продуманные и созданные сексуальные представления". Прокуроры заявляют, что во время обысков в домах Комбса в Лос-Анджелесе и Майами власти нашли "непристойные запасы" наркотиков и около тысячи бутылочек детского масла.

P. Diddy (фото: Википедия)

Комбс отрицает все обвинения. Его адвокаты неоднократно подавали апелляции и заявления об освобождении под залог, однако все они были отклонены. Комбс будет оставаться за решеткой до суда, который состоится в мае следующего года.

В недавнем своем ролике Смит шутил со сцены, что он "даже не любит детское масло", еще раз отрицая любую связь с Шоном.