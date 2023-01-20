Вілл Сміт зняв відео під російську пісню, чим розізлив українців (відео)

Голлівудський актор Вілл Сміт зняв відео для своєї сторінки в Instagram, де показав один із секретів професійної зйомки. Сама робота не має жодного політичного контексту, однак як музичний супровід він використав пісню російського виконавця.

Як на це відреагували користувачі соцмереж - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що опублікував Вілл

Нещодавно на сторінці актора в Instagram з'явилося цікаве відео. У ньому він показав, як зняти машину, що їде засніженим лісом, використовуючи лише підручні матеріали. Загалом відео несе розважальний і пізнавальний характер.

Проте користувачі звернули увагу, що актор використав російськомовний трек, який поставив як музичний фон. Реакція читачів зірки не забарилася.

У коментарях до допису росіяни дякували Віллу за підтримку, кидали зневажливі репліки про Україну, писали рецепт "російського" борщу та навіть слова гімну РФ. Вочевидь саме цієї інформації не вистачало знаменитості для щасливого життя.

Натомість українці пояснювали артисту, чому використання будь-якого російського продукту - це не нормально в сучасних реаліях

Якщо ви слухаєте російську музику, ви спонсоруєте тероризм. Не ставайте спонсором смерті.

Росія щодня вбиває мирних людей і дітей в Україні. Слухати російську музику, їсти їхню їжу, дивитися їхні фільми - це сором!

Гей, Вілле! Російська музика у вашому відео - це фігня. Будь ласка, не використовуйте цю пісню, якщо ви справді підтримуєте Україну.

Свою реакцію дала й команда автора пісні. У коментарі росЗМІ вони сказали, що "не здивовані, але раді".