Уилл Смит снял видео под российскую песню, чем разозлил украинцев (видео)
Голливудский актер Уилл Смит снял видео для своей страницы в Instagram, где показал один из секретов профессиональной съемки. Сама работа не имеет никакого политического контекста, однако в качестве музыкального сопровождения он использовал песню российского исполнителя.
Как на это отреагировали пользователи соцсетей - смотрите ниже в материале Styler.
Что опубликовал Вилл
Недавно на странице актера в Instagram появилось любопытное видео. В нем он показал, как снять машину, едущую по заснеженному лесу, используя только подручные материалы. В общем, видео несет развлекательный и познавательный характер.
Однако пользователи обратили внимание на то, что актер использовал русскоязычный трек, который поставил как музыкальный фон. Реакция читателей звезды не заставила себя ждать.
В комментариях к сообщению россияне благодарили Виллу за поддержку, бросали оскорбительные реплики об Украине, писали рецепт "русского" борща и даже слова гимна РФ. Очевидно, именно этой информации не хватало знаменитости для счастливой жизни.
В то же время украинцы объясняли артисту, почему использование любого российского продукта - это не нормально в современных реалиях.
- Если вы слушаете русскую музыку, вы спонсируете терроризм. Не становитесь спонсором смерти.
- Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы - это стыд!
- Эй, Вилл! Русская музыка в вашем видео - это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину.
Свою реакцию дала и команда автора песни. В комментарии РосСМИ они сказали, что "не удивлены, но рады".
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