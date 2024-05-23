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Віктору Павліку зробили операцію: "Пів години зупинки сердця"

Співак був у реанімації (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Поліна Іваненко

Український співак Віктор Павлік переніс операцію. Дружина артиста, блогерка Катерина Репяхова, вже розповіла про його стан, а також зазначила, що це були надскладні дні для її родини.

Як повідомляє РБК-Украаїна (проект Styler), про це обраниця співака розповіла у новому дописі на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося з Павліком

Репяхова вже розповідала, що артист має проблеми зі здоров'ям. Один із клапанів у серці Павліка не виконує свою функцію, а тому лікарі казали про необхідність операції ще рік тому. Втім, артист не хотів лягати під ніж.

Але потім Павліка вмовили. І тепер він проходить реабілітацію. Втім, цьому передували 10 днів, які виявилися дуже непростими.

Як виявилося, співак потрапив до реанімації, його підключали до апарату штучної вентиляції легень (ШЛВ).

"10 днів в лікарні. 4 години операції. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. 2 доби без зв'язку. 2 доби безкінечних дзвінків в реанімацію", - розповіла Репяхова.

Павлік переніс операцію (скріншоти)

За словами блогерки, цей час став для неї "вічністю". Вона навідувала Павліка у лікарні та зняла зустріч із ним на відео. Репяхова тримала чоловіка за руку та помітно хвилювалася. 

"Це були надскладні дні, які ми пережили разом", - розповіла дружина артиста.

 

У коментарях фани побажали Павліку швидкого відновлення після операції. Також юзери підтримали Репяхову, яка хвилювалася за чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Саніну помітили з чоловіком, але це не її обранець.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Усик зніметься у голлівудському фільмі разом зі "Скелею" Джонсоном.

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