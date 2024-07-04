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Вікторія та Девід Бекхеми приміряли весільний "лук" 25-річної давнини. Результат приголомшив усіх

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Модель та співачка Вікторія Бекхем та її чоловік-футболіст Девід 4 липня відзначають 25-у річницю свого шлюбу. І на честь радісної події пара вирішила приміряти свої весільні "луки". Подружжя показало, чи змогли вони "втиснутися" в одяг, який носили чверть століття тому.

Як змінилися Вікторія та Девід Бекхеми, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

25 років потому - як Бекхеми відзначили річницю

Девід та Вікторія вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду, вони одружилися 4 липня 1999 року. І тепер подружжя може похвалитися тим, що відзначило "срібну" річницю весілля.

Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На честь такого свята пара вирішила дістати свій весільний "лук". 25 років тому Вікторія вийшла за Бекхема у чарівній фіолетовій сукні з акцентним вирізом на стегнах. А сам футболіст йшов під вінець у ефектному костюмі, який ідеально підходив до вбрання його коханої.

 

Як змінилися Бекхеми

Як виявилося, Вікторії було дуже легко "втиснутися" в сукню 25-річної давнини. Вона стежить за фігурою і без особливих зусиль приміряла своє весільне вбрання.

Дружина Бекхема (скриншот)

А ось Девіду довелося трохи втягнути живіт. Застебнути штани вдалося не одразу. Втім, спортсмен навряд чи буде скаржитися на свою форму, адже за ці роки він майже не змінився.

Як змінився Бекхем (скриншот)

А для порівняння пара показала архівні фото з весілля. Здається, ніби вони практично не постаріли. За 25 років Вікторія та Девід можуть похвалитися не лише міцним шлюбом, у якому з'явилися на світ троє їхніх синів, а й нев'янучою красою.

Вікторія та Девід на архівних фото (скриншоти)

Реакція мережі

Зіркове подружжя вразило фанів. Багато хто зізнається, що кадри у весільному вбранні їх просто приголомшили. Коментатори пишуть:

  • "Люблю вашу пару"
  • "Я в шоці, ви неймовірні"
  • "Просто фантастика!"

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, у чому секрет молодості дружини Бекхема.

Крім цього, раніше стало відомо, що Віра Вонг із розмахом відсвяткувала 75-річчя.

Під час написання матеріалу були використані джерела: дописи та Stories із Instagram сторінок Вікторії та Девіда Бекхемів.

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