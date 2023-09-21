Вікторія Бекхем згадала про таємні перші зустрічі з чоловіком Девідом на парковці

Таємний початок роману Бекхемів

У картині, яка присвячена Вікторії та Девіду Бекхемам, співачка зізналася, що їм доводилося знаходити відлюдні місця для зустрічей, щоб зберегти конфіденційність своїх стосунків.

"Мій менеджер постійно говорив: "Намагайтеся тримати це в таємниці. Тому ми зустрічалися на парковках, і це було не так вже і погано, як здається", - говорить екс-учасниця "Spice Girls" у відео.

Колишній професійний футболіст, зірка "Манчестер Юнайтед" додав, що йому подобався такий формат стосунків.

"Це було дивовижно", - поділився Девід.

Як познайомилося зіркове подружжя

Вікторія зустріла свого майбутнього чоловіка Девіда у 1997 році на футбольному матчі, куди вона була запрошена своєю колегою за групою "Spice Girls" Мел Сі.

Менше ніж через рік після цієї зустрічі пара оголосила про свої заручини, а четвертого липня 1999 року вона щасливо одружилася.

Вікторія і Девід Бекхеми (фото: instagram.com/davidbeckham)

У знаменитостей народилося четверо дітей: сини Бруклін, Круз і Ромео, а також донька Гарпер.

Нещодавно вони придбали будинок вартістю шість мільйонів фунтів і вклали ще кілька мільйонів у його реконструкцію та ремонт.

Наразі на території будинку подружжя є футбольне поле, трибуна для глядачів, відкритий басейн, сауна, гараж і стильний намет у стилі сафарі, купівля якого обійшлася їм у 50 тисяч фунтів.

Родина Бекхемів (фото: instagram.com/davidbeckham)