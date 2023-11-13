Виктория Бекхэм, Гарри Стайлз и другие звезды презентуют собственные духи этой осенью

Голливудские звезды достаточно часто развивают личный бренд. И очень часто за этим стоит производство одежды, косметики или парфюмерии. Некоторые селебрити представят свои коллекции этой осенью.
РБК-Украина (проект Styler) сделало свою подборку голливудских звезд, выпускающих новенькие коллекции духов этой осенью и с удовольствием делится ею с вами.
Более 2 лет певец занимается развитием собственного бьюти-бренда Pleasing. Этой осенью Гарри решил удивить своих поклонников авторскими духами. Он выспускает 3 уникальных запаха, которые разрабатывал в сотрудничестве с французским парфюмерным домом Robertet.
Коллекция духов называется "Исследованием тепла", в которую вошли три совершенно разных, но знаковых аромата:
Bright, Hot - это яркий и опьяняющий древесно-амбровый аромат которого составляют верхние ноты сливы и табачных листьев, соединенные с маслом ириса и морским аккордом. Нижние ноты Bright, Hot включат кедр, абсолют бобов тонкая, ванили, а также хрустящую амбру.
Rivulets - этот аромат имеет целью передать запах встречи с незнакомцем, во время которой останавливается время. Цветочный и освежающий аромат содержит ноты лимона, черного перца мадагаскарского, белого льна и цвета поплина.
Closeness - имеет верхние ноты включают экстракт австралийского розового перца и кардамон, средние ноты - масло ириса, морковное французское ношение и бамбук, а завершает эту композицию соленый мускус, индийский папирус и кашемировое дерево.
Презентация веганских и экологичных ароматов состоится уже 16 ноября.
Виктория Бекхэм представит этой осенью три унисекс-аромата, которые она посвятила своим близким и времени, проведенному наедине с Дэвидом Бекхэмом. Дебютные ароматы от ее одноименного бренда разработаны вручную парфюмером Жеромом Эпинеттом.
Духи от Бекхэм получили достаточно интригующие названия:
Portofino '97 - свежий аромат, который имеет целью романтизировать каждый образ.
Suite 302 - воплощение настоящего гламура. Этот аромат дымчатый, кожаный и провокативный.
San Ysidro Drive - а этот аромат Виктория презентовала, как запах домашнего уюта
Три года подряд Билли выпускает по одному парфюму в год. На этот раз он стал еще и завершающим.
Аромат Eilish No.3. - он пахнет смесью жасмина, розового перца и грейпфрута с оттенками шафрана.
Новый красный аромат от Айлиш обладает не менее интересным флаконом, который воплощает в себе женский бюст красного цвета.
Стоит напомнить, что первый парфюм от артистки Eilish No.1 вышел в 2021 году. Это был флакон в виде золотого бюста певицы и обладал ванильным ароматом. Через год был представлен Eilish No. 2 в виде черного бюста с перечно-цитрусовым ароматом.
Этой осенью Бейонсе также выпускает свои секретные духи. CE NOIR - они имеют верхние ноты клементина и золотого меда. Сердце состоит из розы и жасмина, а нижние ноты - мирр и золотой янтарь.
Название новинки уже не держится в секрете, также уже известна цена за 50 миллилитров такой парфюмированной водички - 160 долларов.
Над композицией работали французские парфюмеры, а дизайн флакона разрабатывала сама певица.
Раньше мы рассказывали о том, что Гарри Стайлз побрился наголо и шокировал фанатов.
Также читайте наш материал о том, как Чарльз III решил "использовать" Дэвида Бекхэма для любопытной цели.