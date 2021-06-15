У Виктора Павлика родился сын от новой жены: милое фото мамы с малышом

Малыш родился около трех часов ночи с весом почти 3,5 кг.

"Сегодня 15 июня 2021 года. В 02:40, Мишаня Павлик. 53 см, 3400", - написал в соцсети счастливый отец.

Виктор Павлик стал снова отцом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

В комментариях певца начали поздравлять с рождением сына.

Щиро вітаю з поповненням в родині.

Вітаю з народженням синочка!!! Хай зростає здоровим козаком.

Поздравляю вас, пусть растет красивым и талантливым.

Михасик буде з дуже сильним характером і сильною інтуїцією - його буде просто неможливо ввести в оману! Матиме великий талант і золоті руки - те, що він робитиме, дуже радуватиме людей! Його місія в житті - досягти великих кар’єрних висот! Від усього серця вітаю.

Напомним, что 27-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020-го года. Девушка работала концертным директором артиста после знакомства с ним в ноябре 2015-го года.

У Павлика до рождения Миши было трое детей — двое сыновей и дочь. Старший Павел умер в 2020 после двух лет борьбы с раком костей.