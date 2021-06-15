У Віктора Павліка народився син від нової дружини: миле фото мами з малюком

55-річний співак Віктор Павлік знову став батьком. 15 червня його нова дружина Катерина Реп'яхова народила свого первістка. Хлопчика назвали Михайлом.
Про це стало відомо з Instagram виконавця, в якому він опублікував фото дружини з дитиною.
Малюк народився близько третьої години ночі з вагою майже 3,5 кг.
"Сьогодні 15 червня 2021 року. О 02:40, Мішаня Павлік. 53 см, 3400", - написав у соцмережі щасливий батько.
У коментарях співака почали вітати з народженням сина.
Нагадаємо, що 27-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павлика в травні 2020-го року. Дівчина працювала концертним директором артиста після знайомства з ним в листопаді 2015-го року.
У Павліка до народження Михайла було троє дітей - двоє синів і дочка. Старший Павло помер в 2020 після двох років боротьби з раком кісток.
Як ми раніше писали, вагітна дружина Віктора Павліка показала подарунок від чоловіка на день народження.