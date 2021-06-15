У Віктора Павліка народився син від нової дружини: миле фото мами з малюком

Малюк народився близько третьої години ночі з вагою майже 3,5 кг.

"Сьогодні 15 червня 2021 року. О 02:40, Мішаня Павлік. 53 см, 3400", - написав у соцмережі щасливий батько.

Віктор Павлік став знову батьком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

У коментарях співака почали вітати з народженням сина.

Щиро вітаю з поповненням в Батьківщині.

Вітаю з народженням синочка!!! Хай зростає здоровим козаком.

Вітаю вас, нехай росте красивим і талановитим.

Михасик буде з дуже сильним характером і сильною інтуїцією - його буде просто неможливо ввести в оману! Матиме великий талант і золоті руки - ті, що він робитиме, дуже радуватиме людей! Його місія в житті - досягти великих кар'єрних висот! Від усього серця вітаю.

Нагадаємо, що 27-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павлика в травні 2020-го року. Дівчина працювала концертним директором артиста після знайомства з ним в листопаді 2015-го року.

У Павліка до народження Михайла було троє дітей - двоє синів і дочка. Старший Павло помер в 2020 після двох років боротьби з раком кісток.