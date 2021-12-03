Виктор Павлик высказался о скандале с бывшей женой: "хочу, чтобы все помирились"

Певец Виктор Павлик признался, о чем мечтает больше всего.

Он рассказал, что постоянно возникают какие-то непонятности и ссоры.

"И когда с нашей стороны реально Катя на суд Божий, на всех людей ничего плохого не делает, то как-то так случилось, что Лариса высказалась не очень красиво. И конечно оно все уже надоело", - сказал артист.

Он добавил, что хочет мира и спокойствия. Также он мечтает, чтобы все помирились и дружили между собой.

"Вообще у меня мечта, чтобы мы все помирились, все мирно жили между собой, дружили", - добавил певец.

Виктор Павлик с женой Екатериной Репяхова (instagram.com/viktorpavlik)

Также Екатерина Репяхова наняла адвоката, чтобы выяснить, кто пытается навредить ее блогерской карьере, и, тем временем подозревает бывшую жену Виктора Павлика - Ларису Созаеву

В Instagram Репяхова написала, что познакомилась со следователем, который будет вести ее дело и отметила, что "все будут отвечать за свои незаконные поступки".

Жена Виктора Павлика наняла адвоката (скрин из Instagram)