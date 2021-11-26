Экс-супруга Виктора Павлика обозвала "тварью" его нынешнюю жену: певец решил вмешаться

Бывшая жена артиста Виктора Павлика Лора Созаева снова попала в скандал с его нынешней женой Катериной Репяховой. Но на этот раз певец решил не оставаться в стороне и обратился к своей экс-супруге.

С чего начался конфликт между бывшей и нынешней женой певца

Уже неоднократно Катерина Репяхова обвиняла экс-жену Павлика в том, что она пишет ей гадости с анонимных аккаунтов в соцсети. На этот раз Репьяхова сообщила, что ее хотят уничтожить, намекая на Созаеву.

"Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов. Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Кроме одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман – не вор!" – написала Репяхова.

Бывшая супруга артиста решила ответить Катерине и записала для этого видео. В нем она обвинила девушку во многих вещах.

"Ты шесть лет назад увела моего мужа, он не хотел уходить. Он же это тебе говорил? Но ты настояла. Дело не в этом, это правильно, что он ушел. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе", - сообщила Лариса.

Созаева сообщила, что Репяхова запрещает певцу всяческие контакты с ней.

"У тебя истерика всякий раз, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила, что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя, оставь меня в покое. Ты мне не нужна", - сказала Созаева.

Судя по всему, страсти между двумя женщинами Павлика еще не утихли.

Виктор Павлик решил вмешаться

Тут певец не выдержал и решил обратиться к бывшей жене со своей страницы в соцсети. Он сообщил, что ушел потому, что сильно хотел этого и сейчас не жалеет об этом. По его словам, Катя подарила ему новую жизнь.

"Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены, у меня нет сил. Так бывает… наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь!" - написал исполнитель.

Артист решил пожелать счастья своей бывшей жене и матери его детей.

"Я, тебе Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", - резюмировал он.

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