Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото)

Співак Віктор Павлік рідко показує свого старшого сина та внука у соцмережах, проте зараз він вирішив зробити виняток для прихильників і потішити їх новими фото спадкоємців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артиста.

Зараз чоловік одружений і виховує сина Давіда.

Олександр, як і його батько, також вирішив пов’язати своє життя з музикою.

Віктор побачився із сином лише тоді, коли хлопчик пішов у третій клас.

Батьки розлучилися, коли йому було лише два тижні.

Нагадаємо, Олександр Павлік народився у 1984 році.

До слова, коментарі до посту артист вирішив вимкнути.

"Син Сашко та онук Давид. Мої", - лаконічно підписав кадр співак.

На знімку, яке опублікував Віктор у себе у блозі, позує його син Олександр від першого шлюбу та онук Давид, якому скоро виповниться 14 років.

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