UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віктор Павлік вперше за довгий час показав, як виглядають його старший син та внук (фото)

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Віктор Павлік рідко показує свого старшого сина та внука у соцмережах, проте зараз він вирішив зробити виняток для прихильників і потішити їх новими фото спадкоємців.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт артиста.

Як виглядає старший син та внук Павліка

На знімку, яке опублікував Віктор у себе у блозі, позує його син Олександр від першого шлюбу та онук Давид, якому скоро виповниться 14 років.

"Син Сашко та онук Давид. Мої", - лаконічно підписав кадр співак. 

Павлік-старший з сином Давидом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

До слова, коментарі до посту артист вирішив вимкнути.

Нагадаємо, Олександр Павлік народився у 1984 році.

Батьки розлучилися, коли йому було лише два тижні.

Віктор побачився із сином лише тоді, коли хлопчик пішов у третій клас.

Олександр, як і його батько, також вирішив пов’язати своє життя з музикою.

Зараз чоловік одружений і виховує сина Давіда.

Віктор Павлік із сином Олександром (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Нещодавно ми писали, як Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність.

Раніше Богдан Шелудяк пояснив, чому блогером називатися вже не модно.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітизвезды шоу-бизнеса