Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком

Український співак Віктор Павлік поділився рідкісною світлиною зі своєю єдиною та непублічною донькою Христиною, а також онуком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
На знімку, опублікованому зіркою у соцмережах, Віктор позує у вишиванці поряд із внуком. Поряд з ними його донька.
Фото зроблене перед виступом Павліка, який відбувся у Рівному в одному з готельно-ресторанних комплексів.
Віктор Павлік з донькою та онуком (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Доця, внук", - коротко написав виконавець.
Христина також поділилася декількома stories з виступу тата.
Донька Віктора Павліка на його концерті (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Зазначимо, Віктор Павлік є батьком чотирьох дітей - старших синів Олександра і Павла, доньки Христини й найменшого сина Михася, якого йому народила 29-річна блогерка Катерина Реп'яхова.
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