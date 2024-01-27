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Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Виктор Павлик поделился редкой фотографией со своей единственной и непубличной дочерью Кристиной, а также внуком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Семья артиста побывала на его концерте

На снимке, опубликованном звездой в соцсетях, Виктор позирует в вышиванке рядом с внуком. Рядом с ними его дочь.

Фото сделано перед выступлением Павлика, которое состоялось в Ривне в одном из гостинично-ресторанных комплексов.

Виктор Павлик с дочерью и внуком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Дочь, внук", - коротко написал исполнитель.

Кристина также поделилась несколькими stories с выступления папы.

Дочь Виктора Павлика на его концерте (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Отметим, Виктор Павлик является отцом четверых детей - старших сыновей Александра и Павла, дочери Кристины и самого маленького сына Михася, которого ему родила 29-летняя блогер Екатерина Репьяхова.

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