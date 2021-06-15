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Виктор Павлик отреагировал на рождение сына: он похож на меня!

Новина українською →
Киев, Вторник 15 июня 2021 12:15
Виктор Павлик отреагировал на рождение сына: он похож на меня! Фото: Виктор Павлик отреагировал на рождение сына (facebook.com/vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

55-летний Виктор Павлик 15 июня вновь стал отцом. Его 27-летняя жена Екатерина родила ему сына, которого назвали Михаилом. Счастливый исполнитель отреагировал на рождение ребенка.

Он прокомментировал его появление на свет в комментарии "Фактам".

По словам Виктора, эмоции его просто переполняют. Все время схваток у Екатерины он был с ней, и только когда уже начался сам процесс родов, он не выдержал и ждал за дверью.

"Я был рядом с Катей, всю ночь не спали. Только под утро немного удалось уснуть. Эмоции зашкаливают. С Катей и малышом все хорошо. Сын очень похож на меня", - поведал артист.

Когда малыш появился на свет Виктор стоял за дверью палаты, то есть практически рядом.

Виктор Павлик отреагировал на рождение сына: он похож на меня!Виктор Павлик вновь стал отцом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Напомним, что 27-летняя Екатерина Репяхова стала четвертой женой 55-летнего Виктора Павлика в мае 2020-го года. Девушка работала концертным директором артиста после знакомства с ним в ноябре 2015-го года.

У Павлика до рождения Миши было трое детей — двое сыновей и дочь. Старший Павел умер в 2020 после двух лет борьбы с раком костей.

Как мы ранее писали, бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала, как в первый раз узнала о молодой любовнице мужа Екатерине.

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