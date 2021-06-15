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Віктор Павлік відреагував на народження сина: він схожий на мене!

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 12:15
Віктор Павлік відреагував на народження сина: він схожий на мене! Фото: Віктор Павлік відреагував на народження сина (facebook.com/vpavlik100)
Автор: Людмила Жукова

55-річний Віктор Павлік 15 червня знову став батьком. Його 27-річна дружина Катерина народила йому сина, якого назвали Михайлом. Щасливий виконавець відреагував на народження дитини.

Він прокоментував його появу на світ у коментарі "Фактам".

За словами Віктора, емоції його просто переповнюють. Весь час перейм у Катерини він був з нею, і тільки коли вже почався сам процес пологів, він не витримав і чекав за дверима.

"Я був поруч з Катею, всю ніч не спали. Тільки під ранок трохи вдалося заснути. Емоції зашкалюють. З Катею і малюком все добре. Син дуже схожий на мене", - повідав артист.

Коли малюк з'явився на світ Віктор стояв за дверима палати, тобто практично поруч.

Віктор Павлік відреагував на народження сина: він схожий на мене!Віктор Павлік знову став батьком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Нагадаємо, що 27-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павлика в травні 2020-го року. Дівчина працювала концертним директором артиста після знайомства з ним в листопаді 2015-го року.

У Павліка до народження Міші було троє дітей - двоє синів і дочка. Старший Павло помер у 2020 після двох років боротьби з раком кісток.

Як ми раніше писали, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як вперше дізналася про молоду коханку чоловіка Катерину.

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