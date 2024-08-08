Віктор Павлік і його молода дружина знялися у романтичній фотосесії: "Для щастя треба небагато"

Віктор Павлік разом зі своєю обраницею, дружиною Катериною Репяховою, здивували мережу романтичними кадрами.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram коханої музиканта розповідає, в яких образах вони з'явилися та як відреагували юзери.
На опублікованих кадрах подружжя позувало у схожих за кольором вбраннях. Катерина з'явилася у бежевому аутфіті, який складався з широких штанів та блузи з поясом. Його вона підкреслила босоніжками на невисоких підборах, зібраним у пучок волоссям, аксесуарами та виразним макіяжем.
Тоді як 58-річний артист з'явився на знімках у штанах та сорочці світлого відтінку. Завершили образ білі кросівки.
"Як для щастя небагато треба", - підписала світлини Репяхова.
Підписники активно відреагували на свіжий контент від зіркової родини. Вони не пошкодували для них компліментів:
Зі своєю концертною директоркою Павлік одружився наприкінці травня 2020 року. У червні 2021 року у них народився син Михайло. Катерина, як відомо, майже на 30 років молодша за свого обранця.
Шлюб з Репяховою є для артиста четвертим. До цього він мав офіційні стосунки з Ларисою Созаєвою, у шлюбі з якою в них народився син Павло. Хлопець помер у серпні 2020 року після кількарічної боротьби з раком кісток.
Від попередніх шлюбів знаменитість має ще сина Олександра та доньку Христину.
Днями Павлік довів до сліз зворушливим зверненням до покійного сина.
Також колишня дружина артиста розповідала, як переживає смерть сина.