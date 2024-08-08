UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Віктор Павлік і його молода дружина знялися у романтичній фотосесії: "Для щастя треба небагато"

Віктор Павлік і його дружина Катерина Репяхова
Автор: Любов Блажко

Віктор Павлік разом зі своєю обраницею, дружиною Катериною Репяховою, здивували мережу романтичними кадрами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram коханої музиканта розповідає, в яких образах вони з'явилися та як відреагували юзери.

Нова фотосесія Павліка і Репяхової

На опублікованих кадрах подружжя позувало у схожих за кольором вбраннях. Катерина з'явилася у бежевому аутфіті, який складався з широких штанів та блузи з поясом. Його вона підкреслила босоніжками на невисоких підборах, зібраним у пучок волоссям, аксесуарами та виразним макіяжем.

Тоді як 58-річний артист з'явився на знімках у штанах та сорочці світлого відтінку. Завершили образ білі кросівки.

Пара показала романтичні кадри (Фото: instagram.com/repyahovakate)

"Як для щастя небагато треба", - підписала світлини Репяхова.

Закохані одружилися у 2020 році (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Реакція мережі

Підписники активно відреагували на свіжий контент від зіркової родини. Вони не пошкодували для них компліментів:

  • "І у вас все для цього є"
  • "Неймовірна гарна пара, немає сенсу слухати інших людей"
  • "Будьте щасливі"
  • "Дуже гарні, дуже ніжно та чуттєво… Щастя вам"
  • "Неймовірні й такі щасливі". 

Що відомо про шлюб Павліка з Репяховою

Зі своєю концертною директоркою Павлік одружився наприкінці травня 2020 року. У червні 2021 року у них народився син Михайло. Катерина, як відомо, майже на 30 років молодша за свого обранця.

 

Шлюб з Репяховою є для артиста четвертим. До цього він мав офіційні стосунки з Ларисою Созаєвою, у шлюбі з якою в них народився син Павло. Хлопець помер у серпні 2020 року після кількарічної боротьби з раком кісток.

Від попередніх шлюбів знаменитість має ще сина Олександра та доньку Христину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катерина РепяховаВіктор ПавлікЗірки шоу-бізнесу