Виктор Павлик и его молодая жена снялись в романтической фотосессии: "Для счастья нужно немного"

Новая фотосессия Павлика и Репяховой

На опубликованных кадрах супруги позировали в похожих по цвету нарядах. Екатерина появилась в бежевом аутфите, состоявшем из широких брюк и блузы с поясом. Его она подчеркнула босоножками на невысоких каблуках, собранными в пучок волосами, аксессуарами и выразительным макияжем.

В то время как 58-летний артист появился на снимках в брюках и рубашке светлого оттенка. Завершили образ белые кроссовки.

Пара показала романтические кадры (Фото: instagram.com/repyahovakate)

"Как для счастья немного нужно", - подписала фото Репяхова.

Влюбленные поженились в 2020 году (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Реакция сети

Подписчики активно отреагировали на новый контент от звездной семьи. Они не пожалели для них комплиментов:

"И у вас все для этого есть"

"Невероятная хорошая пара, нет смысла слушать других людей"

"Будьте счастливы"

"Очень красивые, очень нежно и чувственно… Счастья вам"

"Невероятные и такие счастливые".

Что известно о браке Павлика с Репяховой

На своем концертным директоре Павлик женился в конце мая 2020 года. В июне 2021 года у них родился сын Михаил. Екатерина, как известно, почти на 30 лет младше своего избранника.

Брак с Репяховой является для артиста четвертым. До этого он имел официальные отношения с Ларисой Созаевой, в браке с которой у них родился сын Павел. Перень умер в августе 2020 года после 2-летней борьбы с раком костей.

От предыдущих браков у знаменитости есть еще сын Александр и дочь Кристина.