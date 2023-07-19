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Топ речей, які небезпечно тримати влітку у машині. І ось чому

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Середа 19 липня 2023 19:26
Топ речей, які небезпечно тримати влітку у машині. І ось чому Які речі не можна залишати в авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Для багатьох водіїв авто наче другий дім - їм дуже зручно, коли всі необхідні речі завжди лежать під рукою. Втім є певний перелік предметів, які вкрай небезпечно возити влітку в автомобілі.

Про те, які речі не можна залишати у салоні машини у спеку, читайте у матеріалі нижче.

Ліки

У спеку температура повітря у салоні авто може підвищуватись до 70 градусів. І якщо ви залишите свої медикаменти в авто, то вони, скоріш за все, зіпсуються і втратять свою ефективність. Відповідно, вони у кращому випадку просто не допоможуть вам у потрібний момент, у гіршому - дуже нашкодять здоров'ю. А якщо це станеться ще й під час водіння авто, то є великий ризик виникнення аварії.

Більшість ліків треба зберігати за температури 25 градусів. Тому не возіть із собою медикаменти влітку. Ця рекомендація, звичайно ж, не стосується дорожньої аптечки - вона завжди повинна бути в авто.

Запальнички та балони

Це правило усі знають, але от не всі дотримуються його. Запальнички категорично не можна нагрівати. Це також стосується дезодорантів, освіжувачів повітря, спреїв для горла та будь-яких балонів зі стисненим повітрям.

Під дією високих температур такі балончики можуть вибухнути й спричинити пожежу.

Окуляри

Ця рекомендація особливо стосується окулярів для зору. Високі температури під час спеки здатні деформувати лінзи в окулярах чи спричинити певне викривлення зображення. А це дуже небезпечно, оскільки водії повинні мати чітку "картинку" на дорозі, аби не створювати аварійних ситуацій.

Скляні пляшки

Такі пляшки під дією сонячного проміння не просто нагріваються, вони створюють ефект лінзи, яка, своєю чергою, може викликати пожежу у салоні.

Якщо ж не хочете відправлятися у далеко дорогу без води, то краще купуйте її у пластмасових пляшках. Якщо ж таки берете скляну тару, то ховайте її від сонячного проміння.

Електронна техніка

У салоні також не варто залишати планшети, телефони, іграшки на батарейках і інші ґаджети. Високі температури дуже шкодять літієвим батареям цих пристроїв та скорочують термін служби техніки.

Компанія Apple навіть попереджає, що через спеку їхня техніка може зазнати серйозних пошкоджень.

Раніше ми розповідали про те, як економити на пальному після підвищення цін.

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