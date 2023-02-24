14 днів їхала до дитини: українка повернула доньку, яку незаконно вивезла фанатка РФ у Крим

Як викрали дівчинку

Історія викрадення дитини у батьків розпочалась у жовтні минулого року. Саме тоді мама восьмирічної Маргарити, яка живе у Вінницькій області, звернулась у поліцію.

33-річна Вероніка розлучена з чоловіком, але вони домовились, що певний час донька буде жити з татком у селі Червоний Маяк Херсонської області. Бо там дитина навчалась у спеціалізованій школі.

33-річна Вероніка (скриншот)

Однак, село з початком війни окупували російські війська. Тому родина не змогла виїхати. Вивезти Маргариту в Росію захотіла одна із мешканців селища. Жінка чомусь вирішила, що може без дозволу забрати дитину, бо підтримує Росію.

"Маргарита потоваришувала з дівчинкою свого ж віку, мама якої працювала на окупаційну владу, діти грались і Маргарита часто залишалась у цієї жінки на ночівлю. Коли батько прийшов за дитиною, жінка її не повернула, мотивуючи тим, що їй буде безпечніше у цієї жінки", - сказала начальниця відділу комунікацій ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська.

Поїхати на окуповану територію не змогла і мама дівчинки. Єдине, що змогла зрозуміти через неякісний зв’язок, що Маргариту вивозить в окупований Крим якась жінка.

Тоді 33-річна Вероніка подала заяву до поліції. Після цього восьмирічну дитину оголосили в міжнародний розшук.

Маргариту оголосили в міжнародний розшук (скриншот)

Як розшукали дитину

Поліцейські кажуть, що через соціальні мережі вони вийшли на зв’язок з вихователькою Маргарити зі спеціальної школи, де вона навчалась. Жінка вказала на двох жінок, причетних до викрадення дівчинки, які на той час працювали на окупаційну владу.

Прихильницю "русского міра" не впустили до Криму з чужою дитиною через відсутність на дівчинку документів. Тому жінка залишила дитину на ворожому блокпосту, а сама із рідною донькою втекла.

Згодом за дівчинкою приїхала інша працівниця Бериславської окупаційної адміністрації та забрала її до себе. Розуміючи, що дитину без документів знову не випустять, вона разом з російськими військовими прийшла до рідних, та, погрожуючи зброєю, забрала свідоцтво про народження Маргарити.

"Після деокупації Херсонщини вдалось поспілкуватися з вихователькою, яка навчала Маргариту у спецшколі. Жінка розповіла, з ким могла поїхати дитина, і завдяки волонтерам встановили, що дитина на той час перебувала в місті Феодосія", - розповіла Маєвська.

Мама 14 днів їхала до дитини

Жінка за допомогою волонтерів 14 днів добиралась до дитини. За словами мами Маргарити, тоді їхало 14 жінок.

"Ми їхали в Польщу, потім звідти в Білорусь, далі на Росію. Пройшли пʼять блокпостів, телефони чистили, щоб менше було провокацій", - згадує жінка.

На щастя, Маргаритка тепер разом з мамою, молодшою сестрою та братом у Вінницькій області. І завдяки волонтерам ще 14 незаконно вивезених дітей повернули батькам в Україну.