Виконуйте цю 10-хвилинну вправу щодня і жир на животі зникне (відео)

Зайвий жир на животі турбує багатьох хто хоче схуднути, адже зазвичай він зникає останнім при втраті ваги. Але є одна вправа, яка допоможе в цьому.
Про це розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувачки з ніком menopausewithsiobhan.
Шівон з Британії часто публікує поради щодо фізичних вправ і дієти для жінок старше 40 років. Одним із найпопулярніших відео є її 10-хвилинна демонстрація видалення жиру з живота.
"Це тренування для початківців чудове, навіть якщо ви не займалися спортом роками", - каже вона.
У 10-секундному ролику Шівон стоїть на килимку для йоги, розставивши ноги. Її пальці переплітаються, коли вона піднімає праве коліно до лівого ліктя, повертаючи тулуб.
Вона рекомендує робити обидві сторони протягом 30 секунд і повторювати процес тричі.
Почніть робити цю справу для живота (Скриншот)
Жінки в менопаузі часто страждають від нічної пітливості, вагінальної сухості, депресії, збільшення ваги та інших неприємних станів.
Живіт під час менопаузи, коли жінка набирає кілограми навколо живота, а не стегон, пояснюється гормональними змінами, втратою м’язової маси, уповільненням метаболізму та генетикою.
@menopausewithsiobhan
Ladies off a certain age Flatten that belly with this fast routine you can do at home. All you need is 10 minutes every morning. This beginner workout is great even if you haven’t exercised in years! #weightloss #homeworkout #loseweight #getfit #bodytransformation #fitness #beginnerworkout #over50women #over50andfabulousManiac (Flashdance Version) (Re-Recorded / Remastered) - Michael Sembello
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