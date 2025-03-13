Виконуйте ці вправи двічі на тиждень і ви забудете про безсоння

Безсоння - проблема, що турбує багатьох, але для її подолання не обов’язково вдаватися до медикаментів. Всього дві прості вправи можуть допомогти покращити якість сну та забезпечити спокійний відпочинок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Що допоможе уникнути безсоння

Дослідження показало, що такі дії, як віджимання або підняття ваги двічі на тиждень, можуть бути корисними для людей старше 60 років і тих, хоче покращити свій сон.

Всі види фізичних вправ позитивно впливають на проблеми зі сном.

Комплексне епідеміологічне дослідження, проведене по всій Європі, показало, що 16% населення прокидалися серед ночі принаймні тричі на тиждень. Цікаво, що пробудження значно частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків, і збільшується з віком.

Вчені припустили, що фізичні навантаження, такі як віджимання або підняття ваги двічі на тиждень, можуть бути рішенням для боротьби з безсонням. Фізичні вправи становлять менший ризик, ніж снодійне, і пропонують інші широко поширені переваги для здоров’я.

До яких хвороби призводить безсоння

Безсоння також пов'язують з метаболічним синдромом, гіпертонією та хворобами серця. Крім того, зниження когнітивних функцій і підвищений ризик раку передміхурової залози пов’язані також з безсонням.

Погіршення якості сну може впливати на рівень цукру в крові, підвищуючи ризик розвитку цукрового діабету. Також недостатній сон ослаблює імунітет, що підвищує схильність до інфекцій та вірусів.

В іншому дослідженні перевіряли різні види вправ, включаючи їзду на велосипеді, танці, плавання, піші прогулянки, важку атлетику, йогу та гімнастику. Учасники тренувалися два-три рази на тиждень приблизно по 50 хвилин протягом 14 тижнів.

Для оцінки якості сну використовувався Піттсбурзький індекс якості сну - опитувальник за 21-бальною шкалою. Було виявлено, що силові тренування або тренування з опором призвели до покращення індексу на 5,75 балів, тобто учасники швидше засинали та не прокидалися вночі.

Дослідник з медичного факультету Університету Махідол у Бангкоку заявив, що вправи, які зміцнюють м’язи, а не аеробні чи комбіновані, є найефективнішим способом покращити якість сну.

Вас може зацікавити