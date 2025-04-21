Виключіть ці три продукти, якщо у вас постійне здуття живота

Які три групи продуктів сприяють здуттю живота

Виключення або зменшення споживання деяких конкретних компонентів може значно змінити ваше самопочуття після кожного прийому їжі. Ось три основні винуватці здуття живота та чому вам слід виключити їх зі свого раціону, якщо ви шукаєте легше травлення та плоский живіт.

Рафінований цукор і штучні підсолоджувачі

Доданий цукор, що міститься в солодощах, безалкогольних напоях, обробленому хлібі та крупах, є однією з основних причин запалення травної системи. Крім того, багато продуктів, позначених як "легкі" або "без цукру", містять штучні підсолоджувачі, такі як сорбіт, маніт або ксиліт, які, як відомо, викликають газоутворення, здуття живота та кишковий дискомфорт.

Ці сполуки не повністю перетравлюються в тонкому кишечнику і досягають товстої кишки, де вони ферментують і виробляють неприємні гази. Якщо ви зазвичай відчуваєте здуття після вживання жувальної гумки без цукру, дієтичних напоїв або низькокалорійних продуктів, ці підсолоджувачі можуть бути причиною проблеми.

Молочні продукти (якщо у вас непереносимість лактози)

Незважаючи на те, що молочні продукти є гарним джерелом кальцію та білка, непереносимість лактози вражає велику частину населення, навіть не підозрюючи про це. Коли організм не виробляє достатньо лактази - ферменту, необхідного для розщеплення лактози - молочні продукти бродять у кишечнику та викликають здуття живота, гази та діарею. Сири, молоко, йогурти та морозиво можуть принести більше шкоди, ніж користі, якщо у вас така чутливість. Спроба безмолочної дієти протягом тижня або двох може допомогти вам визначити, чи справді вони винні у вашому здуття живота.

Глютен

Глютен, білок, що міститься в пшениці, ячмені та житі, може викликати дискомфорт у травленні навіть у людей, які не страждають на целіакію. Чутливість до глютену, не пов’язана з целіакією, стає все більш визнаною, і одним із найпоширеніших її симптомів є здуття живота після їжі. Хліб, макарони, печиво та інші вироби з пшениці можуть бути винні, якщо ви помітили, що відчуваєте ситість або запалення після їх вживання. Перехід на безглютенові версії, такі як рис, сертифікований овес або кіноа, може допомогти вам оцінити, чи покращилося ваше травлення.