Викликають швидке старіння шкіри та рак: топ-8 помилок у догляді за обличчям

Не наносите SPF-крем

За її словами, багато хто вважає, що сонцезахисний крем підходить тільки для літніх місяців або для пляжу. Зокрема, це і правильно.

Щоденне застосування сонцезахисного крему має бути головним пріоритетом у щоденному догляді за шкірою. Все тому, що це допоможе уникнути швидкого старіння шкіри та вберегти її від онкологічних захворювань.

Видавлювання "прищів"

Лікар зазначила, якщо у вас акне, то будь-яке видавлювання може значно погіршити стан шкіри.

Видавлювання чи так звана "чистка" - це не лікування Такі дії призведуть до збільшення запалення, постакне та рубцювання.

Недостатнє очищення

Для первинного очищення варто використовувати олію, мус або крем.

Зокрема, для ефективного видалення макіяжу, себуму й сонцезахисного крему слід застосовувати очищувальні продукти на основі олії або емульсії. Такі засоби розщеплюють та виводять з поверхні шкіри всі ліпідні компоненти.

Далі для глибокого очищення необхідні гель, пінка або мус.

Коли на першому етапі позбулися макіяжу й сонцезахисного крему, то ретельне очищення на другому забезпечить повне видалення найменших залишків забруднення.

Використання простроченої косметики

Важливо пам'ятати, що засоби для догляду за шкірою не вічні.

Деякі невідкриті продукти мають необмежений час, а інші продукти втрачають строк придатності набагато швидше, ніж зазначено, коли ви починаєте їх використовувати.

"Натомість зверніть увагу на те, скільки часу минуло з того часу, як ви відкрили продукт і піддали його дії світла чи кисню. (Шукайте піктограму маленької баночки збоку від будь-якого продукту, число всередині вказує, як довго продукт зберігає свої властивості після першого відкриття кришки)", - йдеться у повідомленні.

Нанесення продуктів у неправильному порядку

Використання засобів у неправильному порядку може зробити їх менш ефективними або навіть призвести до подразнення.

Необхідно спершу очистити шкіру, використати тонік, потім сироватку та зволожуючий крем. Вранці останнім кроком буде SPF-крем.

Не зволоження жирної шкіри

Люди, у яких жирна шкіра, думають, що їм не варто використовувати зволожувальний крем.

Дерматолог каже, що жирна шкіра також потребує зволоження. Коли шкіра суха, вона має тенденцію до надмірного утворення жиру, щоб компенсувати це.

"Хитрість полягає в тому, щоб знайти правильний зволожуючий крем", - додала експерт.

Забуваєте очистити кісточки для макіяжу

Пензлики для макіяжу треба мити після кожного використання, особливо ті, якими наносяться кремові або маслянисті текстури.

Надмірна ексфоліація шкіри

Коли ми відлущуємо шкіру, то видаляємо шар, який допомагає захистити її від навколишнього середовища. Надмірна ексфоліація призведе до подразнення, сухості та підвищення чутливості.

Варто використовувати мʼякі скраби не більше 1 разу на тиждень для жирного типу шкіри, для сухої -1 раз на 2-3 тижні.