Викликають рак чи допомагають серцю? Нутриціолог розвіяла популярні міфи про нітрати

Сьогодні людство протягом року може їсти ті продукти, які не ростуть, наприклад, взимку або влітку. Усе це завдяки розвиткові науки та використанню хімічних речовин. Лікарі часто радять не зловживати ранніми свіжими овочами, тому що вони наповнені нітратами. Це своєю чергою нібито може негативно вплинути на організм людини.

Нутриціолог і фізіолог Ольга Дорош розповіла всю правду про нітрати на своїй сторінці в Instagram .

Вживання нітратів в їжі призводить до розвитку раку

Насамперед саме нітрати не можуть призвести до розвитку онкології. У 1970 роках було виявлено, що нітрати в присутності амінів або амідів за умови сильного нагрівання перетворюються на нітрозаміни. От вони своєю чергою можуть викликати рак, але у тварин. Стосовно подібного впливу на людей доказів не виявили.

Нітрати призводять до нестачі кисню у крові

Це пов'язано з тим, що нітрити (солі нітритної кислоти) перетворюють гемоглобін на метгемоглобін. Останній не може зв'язувати кисень і транспортувати його до тканин, що й призводить до нестачі кисню у крові.

Проте такий наслідок буде лише, якщо вжити понаднормову дозу. А от із щоденними людський організм навчився справлятися та виводити речовини назовні.

Якщо не споживати нітрати в надмірній кількості, проблем зі здоров'ям не буде (фото: Freepik)

Нітрати погіршують роботу серця

За словами фахівця, усе з точністю навпаки. Одне дослідження показало, що учасники, які споживали середню добову норму овочів, багатих нітратами, мали нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, дієтичні добавки нітратів можуть підвищити рівень витривалості в спортсменів, тому час від часу вони вживають сік з буряку.

Як знизити споживання нітратів

Варто зазначити, що рослини поглинають нітрати з ґрунту. Тобто нітрати є природно в рослинах і самі по собі не становлять небезпеки. Основними харчовими джерелами нітратів є овочі, зокрема сирий шпинат, селера, буряк, морква.

Для того, щоб зменшити кількість нітратів у харчуванні: