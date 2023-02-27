Викинуті гроші: 9 аналізів, які не потрібно здавати навіть за призначенням лікаря

Перелік непотрібних аналізів

Аналіз калу на дисбактеріоз. Такого діагнозу попросту не існує.

Посів молока на стерильність. Доведено, що молоко не стерильне, і в ньому наявні гриби, бактерії, але вони ніяк не шкодять малюку.

Генетичний аналіз на непереносимість лактози. До 2 років немає доцільності здавати цей аналіз, оскільки він показує, чи зможе дитина у старшому віці вживати молоко, і точно не для того, щоб припиняти грудне вигодовування.

Аналіз крові на виявлення антитіл до гельмінтів. Антитіла - це група білків, що виробляє наш організм на чужорідне тіло, що потрапило всередину. Тому визначити, що це саме гельмінт, а тим паче який саме - малоймовірно.

Дослідження антитіл IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року. Відрізнити материнські антитіла від дитячих неможливо.

Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.

Визначення загального Ig E для з'ясування причини алергії.

Здавати імунограму просто тому що, дитина яка почала ходити в садок, стала частіше хворіти на ГРВІ (норма до 10-12 разів на рік).

Виявлення вірусу Епштейна-Барр в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.

Які аналізи здають строго натщесерце

З інтервалом не менше 8 годин після останнього прийому їжі здають наступні аналізи:

Біохімічні дослідження крові;

Глюкоза крові та глікозильований гемоглобін;

Дослідження системи гемостазу (фактори згортання крові, коагулограма тощо);

Гормональні дослідження (аналізи на різні гормони);

Маркери пухлинного росту (онкомаркери);

Інтерфероновий статус;

Імунний статус;

Аутоімунна патологія;

Алергологічні дослідження.

Не менш 3 годин з моменту останнього прийому їжі повинно пройти перед здачею крові на:

Загальний клінічний аналіз крові;

Визначення групи крові та резус-фактора.

Виняток становлять дослідження, що проводяться при невідкладних станах.