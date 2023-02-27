Викинуті гроші: 9 аналізів, які не потрібно здавати навіть за призначенням лікаря

Аналізи - недешеве задоволення, але часто за призначенням лікаря доводиться йти до лабораторії і витрачати сотні або й тисячі гривень. Проте деякі аналізи не несуть жодної корисної інформації та ніяк не допомогають у лікуванні, а лише витрачають ваші гроші.
Про це в Instagram розповіла сімейна лікарка Олеся Ліва.
Аналіз калу на дисбактеріоз. Такого діагнозу попросту не існує.
Посів молока на стерильність. Доведено, що молоко не стерильне, і в ньому наявні гриби, бактерії, але вони ніяк не шкодять малюку.
Генетичний аналіз на непереносимість лактози. До 2 років немає доцільності здавати цей аналіз, оскільки він показує, чи зможе дитина у старшому віці вживати молоко, і точно не для того, щоб припиняти грудне вигодовування.
Аналіз крові на виявлення антитіл до гельмінтів. Антитіла - це група білків, що виробляє наш організм на чужорідне тіло, що потрапило всередину. Тому визначити, що це саме гельмінт, а тим паче який саме - малоймовірно.
Дослідження антитіл IgG до будь-яких інфекцій у дітей до року. Відрізнити материнські антитіла від дитячих неможливо.
Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей. Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.
Визначення загального Ig E для з'ясування причини алергії.
Здавати імунограму просто тому що, дитина яка почала ходити в садок, стала частіше хворіти на ГРВІ (норма до 10-12 разів на рік).
Виявлення вірусу Епштейна-Барр в слині методом полімеразної ланцюгової реакції. Одноразове виявлення не підтверджує інфікування. Але, навіть якщо вірус виявлений багаторазово, це ніяк не впливає на тактику лікування.
З інтервалом не менше 8 годин після останнього прийому їжі здають наступні аналізи:
Не менш 3 годин з моменту останнього прийому їжі повинно пройти перед здачею крові на:
Виняток становлять дослідження, що проводяться при невідкладних станах.
Раніше ми писали про деякі препарати, які нічого не лікують, але ми продовжуємо їх купувати в аптеках.
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