Выброшенные деньги: 9 анализов, которые не нужно сдавать даже по назначению врача

Анализы - недешевое удовольствие, но часто по назначению врача приходится идти в лабораторию и тратить сотни или тысячи гривен. Однако некоторые анализы не несут никакой полезной информации и никак не помогают в лечении, а только тратят ваши деньги.
Об этом в Instagram рассказал семейный врач Олеся Лива.
Анализ кала на дисбактериоз. Такого диагноза просто не существует.
Посев молока на стерильность. Доказано, что молоко не стерильное, и в нем есть грибы, бактерии, но они никак не вредят малышу.
Генетический анализ на непереносимость лактозы. До 2 лет нет целесообразности сдавать этот анализ, поскольку он показывает, сможет ли ребенок в старшем возрасте употреблять молоко и точно не для того, чтобы прекращать грудное вскармливание.
Анализ крови на выявление антител к гельминтам. Антитела - это группа белков, производящаяся нашим организмом на инородное тело, попавшее внутрь. Поэтому определить, что это именно гельминт, а тем более какой именно - маловероятно.
Исследование антител IgG к любым инфекциям у детей до года. Отличить материнские антитела от детских невозможно.
Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.
Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии.
Сдавать иммунограмму просто потому, что ребенок, который начал ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ (норма до 10-12 раз в год).
Выявление вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. Одноразовое обнаружение не подтверждает инфицирование. Но даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.
С интервалом не менее 8 часов после последнего еды сдают следующие анализы:
Не менее 3 часов с момента последнего приема пищи должно пройти перед сдачей крови на:
Исключение составляют исследования, проводимые при неотложных состояниях.
Раньше мы писали о некоторых препаратах, которые ничего не лечат, но мы продолжаем их покупать в аптеках.
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