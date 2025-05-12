Не купуйте ці 4 продукти, якщо хочете дожити до 100 років

Які продукти скорочують тривалість життя

Перероблене м’ясо

Дослідник розповів, що оброблене червоне м’ясо, таке як шинка, бекон, солонина та деякі види ковбас пов’язане з раком.

Три хімічні речовини, пов'язані з м'ясом - гем, нітрати та гетероциклічні аміни пов'язують з підвищеним ризиком раку кишечника. Ці хімічні речовини, які природним чином присутні в м'ясі, додаються під час обробки або утворюються під час приготування їжі, можуть пошкодити клітини кишечника.

З часом ця накопичена шкода може збільшити ризик раку. Зменшення кількості червоного або обробленого м’яса у раціоні - це чудовий спосіб зменшити ризики для здоров’я. Вибір таких продуктів, як курка, індичка, яйця та рослинні білки, може забезпечити різноманітний поживний профіль, контролюючи при цьому споживання.

Солодощі

Такі продукти містять надмірно рафінованого цукру.

Надмірне споживання цукру відоме своїм негативним впливом на здоров'я, потенційно призводячи до збільшення ваги, підвищеного ризику серцевих захворювань, діабету 2 типу та проблем із печінкою.

Звернення до свіжих або сухофруктів задовольняє тягу до солодкого та водночас збільшує споживання необхідних поживних речовин, таких як клітковина, вітаміни та мінерали. Фрукти містять менше калорій, ніж солодкі снеки, що сприяє ефективному контролю ваги.

Сухофрукти можуть бути найкращим вибором для тих, хто справді любить солодке. Оскільки вони зневоднені, то містять багато поживних речовин і цукру, що робить їх ще солодшими та калорійнішими, ніж свіжі фрукти, тому будьте уважні до своїх порцій.

Солодкі газовані напої

Один напій може містити добову норму (або й більше) доданого цукру, що сприяє ожирінню, діабету 2 типу та порушенням метаболізму.

Цукор і кислоти в газованих напоях руйнують зубну емаль, спричиняючи карієс. Регулярне споживання також пов’язане з серцево-судинними захворюваннями, ожирінням і підвищеним кров’яним тиском.

Газовані напої не містять поживних речовин, а лише калорії, які легко накопичуються у вигляді зайвої ваги.

Продукти з високим вмістом солі

До того ж варто уникати спокуси перекусів з високим вмістом солі, таких як чипси. Надмірне споживання солі може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям, включаючи високий кров'яний тиск, підвищений ризик серцевих захворювань та ускладнень функції нирок, а також інсульту.

Дорослим рекомендується обмежувати споживання солі до не більше 6 г на день (приблизно 1 рівна чайна ложка). Це включає як сіль, яка природно присутня в нашій їжі, так і будь-яку додану, що використовується під час або після приготування їжі.