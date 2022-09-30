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Викиньте це негайно! Як зрозуміти, що лікарський препарат зіпсувався

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П'ятниця 30 вересня 2022 13:25
Викиньте це негайно! Як зрозуміти, що лікарський препарат зіпсувався Фото: Як зрозуміти, що таблетки зіпсувалися (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У кожного лікарського препарату є термін придатності, після якого його варто викинути. Це стосується як сиропів, мазів, так і таблеток і капсул. Для деяких, наприклад, сиропів, важливо також враховувати, коли пляшечка була відкрита - термін з цього часу скорочується.

Але деякі ознаки можуть вказувати, що препарат зіпсований ще до закінчення терміну придатності.

Про це йдеться в Instagram хабі українських лікарів DOC.UA.

Капсули

Препарат вважається зіпсованим, якщо оболонка пошкоджена, змінилася форма, стала м'якою, капсули прилипли одна до одної.

Мазі

В речовині з'явилася неоднорідність, зернистість, грудки, водянистість, змінився колір.

Краплі

Краплі потемніли, помутніли, в них з'явився осад та нехарактерний краплям запах.

Свічки

На свічках з'явилися тріщини або інші пошкодження, змінився колір та незвичний запах.

Таблетки

У таблетках змінився колір, форма, вони подрібнилися в блістері.

Тримайте і зберігайте пам'ятку ознак, що препарат більше не годиться до вживання:

Викиньте це негайно! Як зрозуміти, що лікарський препарат зіпсувався

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