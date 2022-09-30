Викиньте це негайно! Як зрозуміти, що лікарський препарат зіпсувався

У кожного лікарського препарату є термін придатності, після якого його варто викинути. Це стосується як сиропів, мазів, так і таблеток і капсул. Для деяких, наприклад, сиропів, важливо також враховувати, коли пляшечка була відкрита - термін з цього часу скорочується.

Але деякі ознаки можуть вказувати, що препарат зіпсований ще до закінчення терміну придатності.