Викиньте це негайно! Як зрозуміти, що лікарський препарат зіпсувався
У кожного лікарського препарату є термін придатності, після якого його варто викинути. Це стосується як сиропів, мазів, так і таблеток і капсул. Для деяких, наприклад, сиропів, важливо також враховувати, коли пляшечка була відкрита - термін з цього часу скорочується.
Але деякі ознаки можуть вказувати, що препарат зіпсований ще до закінчення терміну придатності.
Про це йдеться в Instagram хабі українських лікарів DOC.UA.
Капсули
Препарат вважається зіпсованим, якщо оболонка пошкоджена, змінилася форма, стала м'якою, капсули прилипли одна до одної.
Мазі
В речовині з'явилася неоднорідність, зернистість, грудки, водянистість, змінився колір.
Краплі
Краплі потемніли, помутніли, в них з'явився осад та нехарактерний краплям запах.
Свічки
На свічках з'явилися тріщини або інші пошкодження, змінився колір та незвичний запах.
Таблетки
У таблетках змінився колір, форма, вони подрібнилися в блістері.
Тримайте і зберігайте пам'ятку ознак, що препарат більше не годиться до вживання:
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