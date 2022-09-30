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Выбросьте это немедленно! Как понять, что лекарственный препарат испортился

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 13:25
Выбросьте это немедленно! Как понять, что лекарственный препарат испортился Фото: Как понять, что таблетки испортились (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

У каждого лекарственного препарата есть срок годности, после которого его следует выбросить. Это касается как сиропов, мазей, так и таблеток и капсул. Для некоторых, например, сиропов, важно также учитывать, когда бутылочка была открыта – срок с тех пор сокращается.

Но некоторые признаки могут указывать на то, что препарат испорчен еще до истечения срока годности.

Об этом говорится в Instagram хабе украинских врачей DOC.UA.

Капсулы

Препарат считается испорченным, если оболочка повреждена, изменилась форма, стала мягкой, капсулы прилипли друг к другу.

Мази

В веществе появилась неоднородность, зернистость, комки, водянистость, изменился цвет.

Капли

Капли потемнели, помутнели, у них появился осадок и нехарактерный каплям запах.

Свечи

На свечах появились трещины или другие повреждения, изменился цвет и необычный запах.

Таблетки

В таблетках изменился цвет, форма, они измельчились в блистере.

Держите и храните памятник признаков, что препарат больше не годится к употреблению:

Выбросьте это немедленно! Как понять, что лекарственный препарат испортился

Раньше мы писали, какие витамины нужно пить осенью и чем их заменить.

Также украинок предупредили об обязательных анализах, которые нужно сдавать 1 раз в год.

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