Выбросьте это немедленно! Как понять, что лекарственный препарат испортился

У каждого лекарственного препарата есть срок годности, после которого его следует выбросить. Это касается как сиропов, мазей, так и таблеток и капсул. Для некоторых, например, сиропов, важно также учитывать, когда бутылочка была открыта – срок с тех пор сокращается.

Но некоторые признаки могут указывать на то, что препарат испорчен еще до истечения срока годности.