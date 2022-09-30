Выбросьте это немедленно! Как понять, что лекарственный препарат испортился
У каждого лекарственного препарата есть срок годности, после которого его следует выбросить. Это касается как сиропов, мазей, так и таблеток и капсул. Для некоторых, например, сиропов, важно также учитывать, когда бутылочка была открыта – срок с тех пор сокращается.
Но некоторые признаки могут указывать на то, что препарат испорчен еще до истечения срока годности.
Об этом говорится в Instagram хабе украинских врачей DOC.UA.
Капсулы
Препарат считается испорченным, если оболочка повреждена, изменилась форма, стала мягкой, капсулы прилипли друг к другу.
Мази
В веществе появилась неоднородность, зернистость, комки, водянистость, изменился цвет.
Капли
Капли потемнели, помутнели, у них появился осадок и нехарактерный каплям запах.
Свечи
На свечах появились трещины или другие повреждения, изменился цвет и необычный запах.
Таблетки
В таблетках изменился цвет, форма, они измельчились в блистере.
Держите и храните памятник признаков, что препарат больше не годится к употреблению:
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