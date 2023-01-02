Не викидайте їжу з новорічного столу! Ось що з нею можна зробити

Після святкування Нового року багато українців стикаються з проблемою, куди подіти їжу, яка залишилася.

У матеріалі Styler ми розповімо, що робити із продуктами, приготованими на свято.

Як використати залишки новорічної трапези?

Якщо у вас залишилися шматочки птиці:



З залишків святкової вечері можна приготувати рулети із листкового тіста з начинкою з індички чи курки.

Дрібно наріжте кожен шматок птиці й обсмажте їх на сковороді з кількома цибулинами, збризнувши оливковою олією та приправами на ваш смак.

Потім отриману заготовку викладіть на листкове тісто. Зробіть рулетики та змастіть їх невеликою кількістю яєчного жовтка за допомогою пензлика, перш ніж помістити в духовку на кілька хвилин. Вони будуть золотистими, хрусткими та соковитими.

Так само, якщо у вас є попередньо приготовлена основа з тіста для піци (або пирога), покладіть начинку із залишків свійської птиці й додайте моцарелу або будь-яку іншу начинку на ваш вибір.

Картопляне пюре, що залишилося:



З картопляного пюре, що залишилося, можна приготувати картопляні крокети, хрусткі зовні й м'які всередині.

Покладіть пюре в миску, потім додайте ціле яйце. Додайте зелень, сіль, перець на свій смак і зробіть кульки. Якщо у вас є м'ясний фарш, ви можете змішати його в рівних частинах з мішанкою, щоб вийшли кульки, перш ніж обсмажувати їх на олії.

Овочі, що залишилися:



Наступного дня після святкування зберіть у велику миску все, що не було з'їдено і з чого можна приготувати салат. Залишки моркви, капусти, зеленої цибулі, петрушки, грибів, перцю, помідорів, квасолі, солодкої кукурудзи, оливок, солоних огірків, вареної шинки, сиру, індички, авокадо, селери, редиски, огірка, буряка.

Придумайте свій власний рецепт змішаного салату, приправивши його соусом на ваш вибір або свіжими вершками та оливковою олією.