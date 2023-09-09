Не викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачно
Мабуть, найпопулярнішою кашею є гречка. Якщо така крупа довго стоїть у холодильнику, то не варто її викидати. Зокрема, з неї можна приготувати смачні гречаники.
Рецептом поділилась фудблогерка Юлії з ніком "cooking_by_yuliya" в Instagram.
Що необхідно
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- гречка
- фарш
- цибуля
- часник
- гарбуз або кабачок
- морква
- яйце
- манна крупа
- олія
- сіль, перець
Спосіб приготування
Спочатку необхідно змішати всі інгредієнти разом. Далі кабачок або гарбуз додати для соковитості.
Все потрібно змішати на око. Консистенція повинна бути такою, щоб з неї можна було зліпити гречаники.
Після цього формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в духовці при температурі 200 градусів - 30 хвилин.
В кінці тушкуємо з улюбленим соусом, чи просто так їсти з салатом або зверху на хліб.
Рецепт смачних гречаників (скриншот: instagram.com/cooking_by_yuliya)
Раніше ми повідомляли, чому гречка виходить несмачною та яких помилок треба уникати.
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