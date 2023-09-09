Не викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачно

Мабуть, найпопулярнішою кашею є гречка. Якщо така крупа довго стоїть у холодильнику, то не варто її викидати. Зокрема, з неї можна приготувати смачні гречаники.

Що необхідно

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

гречка

фарш

цибуля

часник

гарбуз або кабачок

морква

яйце

манна крупа

олія

сіль, перець

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати всі інгредієнти разом. Далі кабачок або гарбуз додати для соковитості.

Все потрібно змішати на око. Консистенція повинна бути такою, щоб з неї можна було зліпити гречаники.

Після цього формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в духовці при температурі 200 градусів - 30 хвилин.

В кінці тушкуємо з улюбленим соусом, чи просто так їсти з салатом або зверху на хліб.

Рецепт смачних гречаників (скриншот: instagram.com/cooking_by_yuliya)