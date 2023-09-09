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Не викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачно

Субота 09 вересня 2023 17:58
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Не викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачно Що можна приготувати з вчорашньої гречки (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, найпопулярнішою кашею є гречка. Якщо така крупа довго стоїть у холодильнику, то не варто її викидати. Зокрема, з неї можна приготувати смачні гречаники.

Рецептом поділилась фудблогерка Юлії з ніком "cooking_by_yuliya" в Instagram.

Що необхідно

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • гречка
  • фарш
  • цибуля
  • часник
  • гарбуз або кабачок
  • морква
  • яйце
  • манна крупа
  • олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування

Спочатку необхідно змішати всі інгредієнти разом. Далі кабачок або гарбуз додати для соковитості.

Все потрібно змішати на око. Консистенція повинна бути такою, щоб з неї можна було зліпити гречаники.

Після цього формуємо кульки і запікаємо на пергаменті в духовці при температурі 200 градусів - 30 хвилин.

В кінці тушкуємо з улюбленим соусом, чи просто так їсти з салатом або зверху на хліб.

Не викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачноНе викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачноНе викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачноНе викидайте вчорашню гречку: що можна приготувати, щоб було швидко й смачноРецепт смачних гречаників (скриншот: instagram.com/cooking_by_yuliya)

Раніше ми повідомляли, чому гречка виходить несмачною та яких помилок треба уникати.

Також читайте, яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити.

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