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Не викидайте вчорашнє пюре! Рецепт традиційної української страви-смакоти

Фото: Рецепт картопляників (pixabay.com)
Автор: Styler

Якщо у вас залишилося картопляне пюре з вчора – не поспішайте його викидати. З нього можна приготувати найсмачнішу традиційну українську страву – картопляники. Якщо пюре у вас немає - зваріть його.

Рецептом смакоти поділився український кулінар Олексій Крючков в Instagram.

"Дуже хороший рецепт для того, щоб врятувати вчорашнє або дводенне картопляне пюре. А якщо всередину запхати начинку, то це вже будуть зрази", - описав рецепт кулінар.

Що вам потрібно для картопляників

  • 1 кг картоплі
  • 2 яйця
  • 100 борошна
  • 1 ч.л сушеного часнику
  • олія для смаження
  • сіль та перець

Покроковий рецепт приготування

Візьміть кілограм картоплі, додайте сіль та відваріть. Злийте воду та зробіть пюре. Дайте йому охолонути. Додайте в пюре два яйця і 100 г борошна, чайну ложку сухого часнику, замісіть тісто. Зачекайте 10 хвилин і сформуйте мокрими руками із тіста кульки.

На сковорідці обсмажте картопляники по п'ять хвилин із кожного боку. Додайте до них сметани й насолоджуйтесь приголомшливим смаком. Смачного!

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