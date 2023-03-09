Не викидайте вчорашнє пюре! Рецепт традиційної української страви-смакоти

Якщо у вас залишилося картопляне пюре з вчора – не поспішайте його викидати. З нього можна приготувати найсмачнішу традиційну українську страву – картопляники. Якщо пюре у вас немає - зваріть його.

"Дуже хороший рецепт для того, щоб врятувати вчорашнє або дводенне картопляне пюре. А якщо всередину запхати начинку, то це вже будуть зрази", - описав рецепт кулінар.

Що вам потрібно для картопляників

1 кг картоплі

2 яйця

100 борошна

1 ч.л сушеного часнику

олія для смаження

сіль та перець

Покроковий рецепт приготування

Візьміть кілограм картоплі, додайте сіль та відваріть. Злийте воду та зробіть пюре. Дайте йому охолонути. Додайте в пюре два яйця і 100 г борошна, чайну ложку сухого часнику, замісіть тісто. Зачекайте 10 хвилин і сформуйте мокрими руками із тіста кульки.

На сковорідці обсмажте картопляники по п'ять хвилин із кожного боку. Додайте до них сметани й насолоджуйтесь приголомшливим смаком. Смачного!