RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не выбрасывайте вчерашнее пюре! Рецепт традиционного украинского блюда-объедения

Фото: Рецепт картопляников (pixabay.com)
Автор: Styler

Если у вас осталось картофельное пюре со вчера - не спешите его выбрасывать. Из него можно приготовить вкуснейшее традиционное украинское блюдо - картопляники. Если пюре у вас нет - то сварите его.

Рецептом объедения поделился украинский кулинар Алексей Крючков в Instagram.

"Очень хороший рецепт для того, чтобы спасти вчерашнее или двухдневное картофельное пюре. А если внутрь запихнуть начинку то это уже будут зразы", - описал рецепт кулинар.

Что вам нужно для картопляников

  • 1 кг картофеля
  • 2 яйца
  • 100 муки
  • 1 ч.л сушеного чеснока
  • масло для жарки
  • соль и перец

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите килограмм картофеля, добавьте соль и отварите. Слейте воду и сделайте пюре. Дайте ему остыть. Добавьте в пюре два яйца и 100 граммов муки, чайную ложку сухого чеснока, замесите тесто. Подождите 10 минут и сформируйте мокрыми руками из теста шарики.

На сковородке обжарьте картопляники по пять минут с каждой стороны. Добавьте к ним сметаны и наслаждайтесь потрясающим вкусом. Приятного аппетита!

Читайте также, как приготовить идеальную пиццу за 15 минут.

Раньше мы делились рецептом диетических котлет из квашеной капусты.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт