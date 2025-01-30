5 ретро-гаджетів, які колекціонери готові купувати за великі гроші. У вас вони є?

У світі колекціонування старі електронні пристрої набувають все більшої цінності. Ностальгія за минулими технологіями та обмежена кількість збережених екземплярів роблять їх бажаними об'єктами для колекціонерів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про електронні речі, за які колекціонери готові платити великі гроші.

Портативні касетні плеєри

Портативні касетні плеєри, такі як Sony Walkman, були популярні у 1980-х та 1990-х роках. Сьогодні вони стали символом епохи та об'єктом колекціонування. Особливо цінуються моделі в оригінальній упаковці та в робочому стані.

Деякі рідкісні екземпляри можуть продаватися за сотні доларів. Наприклад, обмежені серії або спеціальні випуски можуть досягати ще вищих цін. Колекціонери цінують автентичність та стан пристрою.

Плеєр Sony Walkman 1979 року (фото: Вікіпедія)

Ранні ігрові консолі

Перші ігрові консолі, такі як Atari 2600 або Nintendo Entertainment System (NES), мають велику цінність серед колекціонерів. Консолі в оригінальній упаковці та з повним комплектом аксесуарів можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

Рідкісні моделі або обмежені випуски, як-от Sega Multi-Mega, можуть досягати ще вищих цін. Стан пристрою та наявність оригінальних компонентів значно впливають на його вартість.

Приставка Atari 2600 (фото: Вікіпедія)

Перші мобільні телефони

Мобільні телефони початку 1990-х років, такі як Motorola DynaTAC або Nokia 8110, стали рідкісними артефактами. Колекціонери шукають ці моделі, особливо якщо вони в робочому стані та з оригінальними аксесуарами.

Деякі з них можуть продаватися за сотні, а іноді й тисячі доларів. Обмежені випуски або моделі з унікальними особливостями цінуються ще більше. Стан та повнота комплекту є ключовими факторами при оцінці вартості.

Телефон Nokia 8110 (фото: Вікіпедія)

Ранні персональні комп'ютери

Перші персональні комп'ютери, такі як Apple II або Commodore 64, мають значну історичну цінність. Колекціонери готові платити великі суми за робочі екземпляри з оригінальною документацією та упаковкою. Деякі моделі можуть коштувати від кількох тисяч до десятків тисяч доларів.

Рідкісні версії або обмежені випуски цінуються ще вище. Стан комп'ютера та наявність оригінальних компонентів значно впливають на його вартість.

Комп'ютер Commodore 64 (фото: Вікіпедія)

Перші цифрові фотоапарати

Перші цифрові фотоапарати, випущені в 1990-х роках, стали рідкісними та бажаними серед колекціонерів. Моделі від таких брендів, як Kodak, Nikon або Canon, особливо цінуються.

Фотоапарати в робочому стані з оригінальними аксесуарами можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Рідкісні моделі або обмежені випуски цінуються ще більше. Стан пристрою та наявність оригінальних компонентів значно впливають на його вартість.

Фотоапарат Sony DSC H2-01 (фото: Вікіпедія)