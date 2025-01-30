5 ретро-гаджетов, которые коллекционеры готовы покупать за большие деньги. У вас они есть?
В мире коллекционирования старые электронные устройства приобретают все большую ценность. Ностальгия по прошлым технологиям и ограниченное количество сохранившихся экземпляров делают их желанными объектами для коллекционеров.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об электронных вещах, за которые коллекционеры готовы платить большие деньги.
Портативные кассетные плееры
Портативные кассетные плееры, такие как Sony Walkman, были популярны в 1980-х и 1990-х годах. Сегодня они стали символом эпохи и объектом коллекционирования. Особенно ценятся модели в оригинальной упаковке и в рабочем состоянии.
Некоторые редкие экземпляры могут продаваться за сотни долларов. Например, ограниченные серии или специальные выпуски могут достигать еще более высоких цен. Коллекционеры ценят аутентичность и состояние устройства.
Плеер Sony Walkman 1979 года (фото: Википедия)
Ранние игровые консоли
Первые игровые консоли, такие как Atari 2600 или Nintendo Entertainment System (NES), имеют большую ценность среди коллекционеров. Консоли в оригинальной упаковке и с полным комплектом аксессуаров могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
Редкие модели или ограниченные выпуски, такие как Sega Multi-Mega, могут достигать еще более высоких цен. Состояние устройства и наличие оригинальных компонентов значительно влияют на его стоимость.
Приставка Atari 2600 (фото: Википедия)
Первые мобильные телефоны
Мобильные телефоны начала 1990-х годов, такие как Motorola DynaTAC или Nokia 8110, стали редкими артефактами. Коллекционеры ищут эти модели, особенно если они в рабочем состоянии и с оригинальными аксессуарами.
Некоторые из них могут продаваться за сотни, а иногда и тысячи долларов. Ограниченные выпуски или модели с уникальными особенностями ценятся еще больше. Состояние и полнота комплекта являются ключевыми факторами при оценке стоимости.
Телефон Nokia 8110 (фото: Википедия)
Ранние персональные компьютеры
Первые персональные компьютеры, такие как Apple II или Commodore 64, имеют значительную историческую ценность. Коллекционеры готовы платить большие суммы за рабочие экземпляры с оригинальной документацией и упаковкой. Некоторые модели могут стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.
Редкие версии или ограниченные выпуски ценятся еще выше. Состояние компьютера и наличие оригинальных компонентов значительно влияют на его стоимость.
Компьютер Commodore 64 (фото: Википедия)
Первые цифровые фотоаппараты
Первые цифровые фотоаппараты, выпущенные в 1990-х годах, стали редкими и желанными среди коллекционеров. Модели от таких брендов, как Kodak, Nikon или Canon, особенно ценятся.
Фотоаппараты в рабочем состоянии с оригинальными аксессуарами могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Редкие модели или ограниченные выпуски ценятся еще больше. Состояние устройства и наличие оригинальных компонентов значительно влияют на его стоимость.
Фотоаппарат Sony DSC H2-01 (фото: Википедия)
Ранее мы писали, на какие 5 обычных вещей охотятся коллекционеры.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов предметов коллекционирования Violity и Ocenka.