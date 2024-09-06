Не викидайте старі CD-диски! Ось 8 класних речей, які з них можна зробити

Абажур

Щоб створити стильний абажур, візьміть жорсткий дріт і кілька десятків компакт-дисків. Протягніть дріт через центральний отвір кожного диска, складаючи їх один на одного. У підсумку у вас вийде своєрідний "бублик" з дисків.

Потім прикріпіть до цієї конструкції лампочку. Отриманий абажур буде не тільки функціональним, але й декоративним елементом інтер’єру.

Він створить цікаві світлові ефекти, відбиваючи світло від блискучих поверхонь дисків. Такий абажур ідеально підійде для інтер’єрів у стилі хай-тек або лофт.

Підставка під гаряче блюдо або свічку

Компакт-диски можуть служити чудовою підставкою під гарячі напої або свічки. Підставка стане чудовою прикрасою кухні і дозволить вам сервірувати страви в стильній манері, зберігаючи при цьому поверхню столу від пошкоджень.

Поставте свічку на диск дзеркальною стороною вгору, і він відбиватиме більше світла, створюючи затишну атмосферу. Це не тільки додасть романтики вашому вечору, але й захистить поверхню столу від крапель воску або гарячих предметів.

Використання дисків таким чином також допоможе уникнути появи плям або подряпин на меблях.

Компакт-диски можуть служити чудовою підставкою під гарячі напої (фото: Decoist.com)

Мильниця

Для створення оригінальної мильниці зі старого компакт-диска вам знадобиться трохи терпіння і полум'я свічки. Розігрійте диск над полум'ям, щоб його поверхня покрилася маленькими бульбашками, а сам диск став м'яким і гнучким.

Акуратно загніть краї диска вниз, формуючи невелику чашечку. Після охолодження переверніть диск, і ваша перламутрова мильниця готова. Вона не тільки буде служити практичною річчю, але й додасть вашій ванній кімнаті особливого шарму.

Футуристична штора

Для створення незвичайної штори з компакт-дисків вам знадобляться диски та канцелярські скріпки. Зробіть невеликі отвори в кожному диску за допомогою нагрітої скріпки і з’єднайте диски між собою.

Повторюйте процедуру доти, поки не отримаєте штору потрібного розміру. Розмір штори залежить лише від кількості дисків і вашого терпіння. Така штора стане яскравим акцентом в інтер’єрі, додавши йому оригінальності та футуристичного стилю. Її блискуча поверхня відбиватиме світло, створюючи унікальні світлові ефекти.

А ще диски можна розмалювати (фото: Decoist.com)

Скребок для снігу

Компакт-диск може стати чудовим інструментом для очищення снігу з лобового скла вашого автомобіля. Пластик диска досить м'який, щоб не пошкодити скло, але водночас досить міцний, щоб зчищати сніг.

Ви можете використовувати як цілий диск, так і його половинки, щоб очистити скло. Після використання компакт-диск можна легко зберігати в ніші водійських дверей, оскільки він не займає багато місця. Такий скребок стане вашим незамінним помічником у зимовий період.

Зробити себе помітним на дорозі

Щоб вас було легше помітити в темний час доби, прикріпіть компакт-диск до свого велосипеда, рюкзака або одягу. Диск відбиватиме світло, роблячи вас більш помітним для водіїв і пішоходів. Це особливо важливо, якщо ви часто їздите на велосипеді вночі.

Навіть так диски можуть стати ефектною ілюмінацією (фото: themountaincourier.com)

Вказівники на дачній дорозі

Використовуйте старі компакт-диски як світловідбивачі на дачній дорозі. Прикріпіть диски на рівні фар до дерев і кущів вздовж дороги, що веде до вашого дому. Це допоможе вам і вашим гостям легше орієнтуватися на місцевості в темний час доби.

Такі світловідбивачі також можуть позначати небезпечні ділянки дороги, такі як ями або круті повороти. Це простий і ефективний спосіб підвищити безпеку на дорозі та зробити вашу дачу більш помітною для гостей.

Не дати себе застукати

На роботі компакт-диск може стати вашим союзником, якщо ви сидите спиною до дверей і хочете уникнути несподіваних візитів керівництва.

Використовуйте диск як дзеркало заднього виду, розмістивши його на столі під потрібним кутом. Він відбиватиме все, що відбувається за вашою спиною, і дасть вам час перемикнути увагу або приховати те, чим ви зайняті.