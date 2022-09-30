Не викидайте шкаралупу від яєць. Ось геніальні способи її використання вдома

Наступного разу, коли ви розбиватимете кілька яєць, щоб приготувати омлет або торт, ви двічі подумаєте, перш ніж викидати шкаралупу. Ви можете використовувати її по-різному.

Яєчну шкаралупу можна використовувати для удобрення саду

Хоча спочатку це може здатися дивним, яєчна шкаралупа може дуже допомогти вам у догляді за садом. Для цього дайте шкаралупі висохнути в мисці, перш ніж розчавити її та перетворити на дрібні шматочки. Навесні ви можете покласти її в ґрунт вашого саду, щоб забезпечити кислотність та кальцій, основні елементи для добрива ґрунту.

Прочистити раковину

Невеликої жмені буде достатньо, щоб прочистити труби. Для цього роздавіть 8-10 яєчних шкаралуп у ступці, щоб вони перетворилися на порошок. Додайте склянку білого оцту та ще одну склянку гарячої води. Вилийте все в злив раковини та залиште на 1-2 години, перш ніж залити окропом, цього разу, щоб промити трубу.

Поліпшити смак кави

Якщо ви хочете зменшити гіркоту кави, ви можете використати цей прийом. Дійсно, яєчна шкаралупа може підсолодити цей ранковий напій і, отже, зробити його смачнішим. Для цього змішайте шматочки яєчної шкаралупи з кавовою гущею, а потім процідіть як завжди.

Маски для обличчя

Живити шкіру обличчя можна за допомогою яєчної шкаралупи. Для цього все, що вам потрібне, це одна яєчна шкаралупа. Перетворіть її на дрібний порошок і додайте в яєчний білок, який потім збийте. Нанесіть отриману суміш на обличчя, дайте висохнути, а потім змийте холодною водою. Ваша шкіра засяє молодістю!

Добриво помідорів



Як згадувалося раніше, яєчна шкаралупа багата на кальцій. Цей мінерал необхідний томатам для гарного зросту. Для цього просто додайте при посадці половинку яєчної шкаралупи й засипте її невеликою кількістю ґрунту, перш ніж посадити в неї помідори.