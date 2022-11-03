Викидала з класів українську символіку: на Харківщині директорку школи підозрюють у колаборанстві

За словами слідчих, 48-річна жінка могла бути причетною до вилучення та знищення українських підручників, документів і символіки у місцевих школах.

Про це повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Що відомо про справу?

Коли росіяни зайняли село Яковенково на Харківщині, підозрювана добровільно дала згоду на те, щоб її призначили директором однієї з сільських шкіл Балаклійської територіальної громади.

На новоотриманій посаді жінка видавала розпорядчі накази та очолювала комісію з вилучення у школі української символіки, підручників та документації. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність.

Покарання передбачає виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Жінку вже повідомили про підозру в скоєнні злочину.