Выбрасывала из классов украинскую символику: на Харьковщине директор школы подозревают в колабранстве
По словам следователей, 48-летняя женщина могла быть причастна к изъятию и уничтожению украинских учебников, документов и символики в местных школах.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Что известно о деле?
Когда россияне заняли село Яковенково в Харьковской области, подозреваемая добровольно дала согласие на то, чтобы ее назначили директором одной из сельских школ Балаклейской территориальной громады.
На новой должности женщина издавала распорядительные приказы и возглавляла комиссию по изъятию в школе украинской символики, учебников и документации. По этому факту возбуждено уголовное производство по коллаборативной деятельности.
Наказание предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.
Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.
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