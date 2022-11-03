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Выбрасывала из классов украинскую символику: на Харьковщине директор школы подозревают в колабранстве

Новина українською →
Четверг 03 ноября 2022 16:08
Выбрасывала из классов украинскую символику: на Харьковщине директор школы подозревают в колабранстве Женщине уже сообщили об объявлении подозрения (фото: hk.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

По словам следователей, 48-летняя женщина могла быть причастна к изъятию и уничтожению украинских учебников, документов и символики в местных школах.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Что известно о деле?

Когда россияне заняли село Яковенково в Харьковской области, подозреваемая добровольно дала согласие на то, чтобы ее назначили директором одной из сельских школ Балаклейской территориальной громады.

На новой должности женщина издавала распорядительные приказы и возглавляла комиссию по изъятию в школе украинской символики, учебников и документации. По этому факту возбуждено уголовное производство по коллаборативной деятельности.

Наказание предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет с лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Женщине уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

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