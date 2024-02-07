Вихователька розповіла, чому не варто віддавати дитину в садок до двох років

У Великобританії колишня вихователька, на ім'я Хізер та мама маленької дівчинки розповіла, чому не варто віддавати свою дитину в ясла дитячого садка до двох років. Все тому, що дитина не буде отримувати необхідної уваги, якої вона потребує у такому віці.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно вибрати садочок для своєї дитини.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: ТікТок-сторінка колишньої британської виховательки Хізер та сайт Mamovediya.
Недоліками відвідування такого закладу освіти є те, що батьки не знають особисто людей, які будуть доглядати за дітьми. Зокрема, дорослі не зможуть дізнатись те, як саме вихователі будуть поводитися з малюками.
За словами Хізер, у яслах працівники не будуть дотримуватися розкладу, який необхідний для кожної дитини, а всі будуть слідуватимуть розпорядку, затвердженому в закладі освіти.
Також вона розповіла, що не всім батькам зручний графік роботи закладу. Вона зазначила, деякі з них навіть вводять певні штрафи, якщо дітей забирають пізніше встановленого графіку.
Колишня вихователька зазначила, що до переваг відноситься те, що у такий спосіб дорослі можуть заощадити багато часу на роботу або інші справи. Діти, за словами Хізер, у такий спосіб можуть стати більш самостійними.
До того ж малюки мають більше можливостей у спілкуванні з однолітками та зміцненні свого імунітету.
Вихователька заявила, що не засуджує батьків, які не можуть проводити весь час зі своїми дітьми.
Однак, вона запевняє, що після 8 років роботи на посаді педагогічного працівника не бачить причин віддавати свою дитину до ясель. На її думку, краще, ніж вона сама, справитись з такими обовʼязками по догляду за дитиною у такому віці не зможе ніхто.
Перше, що необхідно зробити, так це відібрати адреси установ.
Далі необхідно відвідати всі дитячі садочки, які підходять вам за місцем розташування.
Візит в дитячий садочок найкраще почати з розмови із завідувачем. У завідуючої потрібно отримати інформацію про режим дня в дитячому садочку, заняттях з малюками, харчуванні і вимогах до дитини.
Найкраще вибирати дитячий садочок, де кількість дітей у групі буде не більше 20.
Дуже важливо, щоб у групі був помічник вихователя, а також другий вихователь. Наявність в дитячому садочку медсестри також обов’язкова.
Особливу увагу приділіть знайомству із меню в дитячому садочку, а також дізнайтеся, чи змінюється воно залежно від пори року, оскільки навесні і восени дитині необхідно давати більше овочів та фруктів.
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