Вихователька розповіла, чому не варто віддавати дитину в садок до двох років

Які недоліки

Недоліками відвідування такого закладу освіти є те, що батьки не знають особисто людей, які будуть доглядати за дітьми. Зокрема, дорослі не зможуть дізнатись те, як саме вихователі будуть поводитися з малюками.

За словами Хізер, у яслах працівники не будуть дотримуватися розкладу, який необхідний для кожної дитини, а всі будуть слідуватимуть розпорядку, затвердженому в закладі освіти.

Також вона розповіла, що не всім батькам зручний графік роботи закладу. Вона зазначила, деякі з них навіть вводять певні штрафи, якщо дітей забирають пізніше встановленого графіку.

Список переваг

Колишня вихователька зазначила, що до переваг відноситься те, що у такий спосіб дорослі можуть заощадити багато часу на роботу або інші справи. Діти, за словами Хізер, у такий спосіб можуть стати більш самостійними.

До того ж малюки мають більше можливостей у спілкуванні з однолітками та зміцненні свого імунітету.

Вихователька заявила, що не засуджує батьків, які не можуть проводити весь час зі своїми дітьми.

Однак, вона запевняє, що після 8 років роботи на посаді педагогічного працівника не бачить причин віддавати свою дитину до ясель. На її думку, краще, ніж вона сама, справитись з такими обовʼязками по догляду за дитиною у такому віці не зможе ніхто.

Як правильно вибрати садок для дитини

Перше, що необхідно зробити, так це відібрати адреси установ.

Далі необхідно відвідати всі дитячі садочки, які підходять вам за місцем розташування.

Візит в дитячий садочок найкраще почати з розмови із завідувачем. У завідуючої потрібно отримати інформацію про режим дня в дитячому садочку, заняттях з малюками, харчуванні і вимогах до дитини.

Найкраще вибирати дитячий садочок, де кількість дітей у групі буде не більше 20.

Дуже важливо, щоб у групі був помічник вихователя, а також другий вихователь. Наявність в дитячому садочку медсестри також обов’язкова.

Особливу увагу приділіть знайомству із меню в дитячому садочку, а також дізнайтеся, чи змінюється воно залежно від пори року, оскільки навесні і восени дитині необхідно давати більше овочів та фруктів.