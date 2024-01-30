Вихованці дитбудинку сімейного типу отримали подарунки від Фонду Ахметова та ФК "Шахтар"

13-річний Олексій та 12-річний Максим - вихованці дитячого будинку сімейного типу у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Хлопці займаються футболом, вболівають за футбольний клуб "Шахтар" та пов'язують свої мрії зі спортом і улюбленою командою.

Днями Фонд Ріната Ахметова здійснив ці мрії - Олексій та Максим отримали фірмові футболки та м’ячі від "Шахтаря", повідомляє прес-служба.

"З усього серця вдячна вам за неймовірний шквал емоцій моїх дітей. Олексій навіть плакав. Команда Фонду, ви робите неймовірне. Ви рятуєте дитячі душі та їхні мрії", - передала Лариса Мусієнко, мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу.

Про те, що хлопці є вболівальниками ФК "Шахтар", команда фонду дізналася під час туру Україною, який відбувався у рамках новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям". Дива мають відбуватися не лише у свята - і заповітні бажання Олексія та Максима здійснилися.

А найголовніше, про що мріють її вихованці, — це якнайшвидше закінчення війни, поділилася пані Лариса. Родина не втрачає надії на перемогу та вірить у те, що "все буде Україна".

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям" охопила понад 1,2 мільйона хлопців та дівчат з усієї України. Підтримка не обмежується святами: протягом усього року фонд реалізовує освітні, оздоровчі, психологічні, мотиваційні проєкти, які допомагають хлопцям і дівчатам здобути корисні навички та вирівняти емоційний стан.