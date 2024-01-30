Воспитанники детдома семейного типа получили подарки от Фонда Ахметова и ФК "Шахтер"

13-летний Алексей и 12-летний Максим - воспитанники детского дома семейного типа в городе Каменское Днепропетровской области. Ребята занимаются футболом, болеют за футбольный клуб "Шахтер" и связывают свои мечты со спортом и любимой командой.

На днях Фонд Рината Ахметова осуществил эти мечты - Алексей и Максим получили фирменные футболки и мячи от "Шахтера", сообщает пресс-служба.

"Со всего сердца благодарна вам за невероятный шквал эмоций моих детей. Алексей даже плакал. Команда Фонда, вы делаете невероятное. Вы спасаете детские души и их мечты", - передала Лариса Мусиенко, мать-воспитательница детского дома семейного типа.

О том, что ребята являются болельщиками ФК "Шахтер", команда фонда узнала во время тура по Украине, который проходил в рамках новогодней акции "Ринат Ахметов - Детям". Чудеса должны происходить не только по праздникам - и заветные желания Алексея и Максима исполнились.

А самое главное, о чем мечтают ее воспитанники, - это скорейшее окончание войны, поделилась Лариса. Семья не теряет надежды на победу и верит в то, что "все будет Украина".

Новогодняя акция "Ринат Ахметов - Детям" охватила более 1,2 миллиона юношей и девушек со всей Украины. Поддержка не ограничивается праздниками: в течение всего года фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.