Виходили немовля вагою понад 400 г: у Дніпрі медики героїчно встановили рекорд (фото)

У Дніпрі в регіональному медичному центрі сімейного здоров’я встановили рекорд. Медики виходили малюка, який народився з вагою лише 470 г.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Що відомо

В медзакладі облаштували новітні пологові зали. Там є все: від кнопки виклику медичного персоналу до спеціальних дитячих столиків з верхнім і нижнім підігрівом.

У лікарні виходжують недоношених діток від 500 г ваги. Навіть рекорд встановили - врятували малюка, який народився із вагою 470 г.

У Дніпрі медики встановили рекорд з порятунку немовляти (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2500 пологів. І більше половини - з ускладненнями.

Микола Лукашук зазначив, що Дніпропетровська область стала медичним хабом для жителів фронтових регіонів: Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Навантаження на лікарню надзвичайно велике, але медики справляються з новими викликами, зберігаючи життя малюків.

Палати, в яких медики рятують немовлят (фото: t.me/mykola_lukashuk)